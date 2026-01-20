Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины до 500% для покупателей российской нефти без одобрения сената, сообщил 20 января американский министр финансов Скотт Бессент. Его заявление прозвучало в эфире Fox Business.

«Мы не считаем, что президенту Трампу нужны такие полномочия [для введения 500% пошлин]. Он может это сделать в рамках International, закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA, Emergency Economic Powers Act). Тем не менее сенат хочет предоставить ему эти полномочия», — пояснил Бессент.

Министр отметил, что пока не может сказать, будут ли введены санкции против Китая, который, по его словам, является «очень крупным покупателем российской нефти». Он добавил, что КНР также покупает топливо в Иране. Раньше в этот перечень входила нефть из Венесуэлы, но «[этого источника топлива] для [китайской стороны] больше нет», подчеркнул Бессент.

В апреле 2025 года сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ) предложили ввести 500%-ые пошлины на импорт из стран, покупающих российские нефть, газ и другие продукты. Согласно их инициативе, такую меру необходимо вводить в том случае, если Москва не согласится на длительный мир с Украиной.

Предложение столкнулось с критикой на американской политической арене. В частности, сенатор-республиканец Рэнд Пол предположил, что законопроект может ухудшить отношения Вашингтона с рядом стран, привести к росту цен и риску ослабления доллара. Пол отметил, что некоторые ключевые стратегические союзники США по-прежнему прямо или косвенно поддерживают торговые связи с Россией.

В ноябре стало известно, что Трамп поддержал продвижение конгрессом законопроекта, включающего санкции против России. Тогда Грэм писал на своей странице в Х, что инициатива должна предоставить американскому президенту «больше полномочий, чтобы подтолкнуть [президента России Владимира] Путина к мирным переговорам, оказывая давление как на него самого, так и на поддерживающие его страны, такие как Иран».

8 января 2026 года Грэм сообщил, что Трамп дал «зеленый свет» в отношении законопроекта. Сенатор вновь подчеркнул, что в случае принятия документ позволит американскому лидеру влиять на партнеров России, включая КНР, Индию и Бразилию, чтобы добиться от них прекращения закупок российской нефти.