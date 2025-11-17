Президент США Дональд Трамп поддержал принятие законопроекта с «сокрушительными» санкциями против России и допустил включение в него Ирана, передает Reuters .

«Любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям. <…> Они могут добавить к этому Иран», — сказал глава государства.

По словам Трампа, Конгресс может добавить в законопроект запрет на сотрудничество с Тегераном во время рассмотрения документа.

Законопроект, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в апреле, предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Москва не согласится на длительный мир с Украиной.

С резкой критикой этой выступил сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки. По его словам, законопроект может навредить не только американским союзникам, но и самой экономике США. В частности, привести к росту цен и риску ослабления доллара. Пол пояснил, десятки стран, включая ключевых стратегических союзников Вашингтона, продолжают напрямую или косвенно торговать с Россией. Введение таких мер ухудшит отношения Вашингтона с рядом стран в условиях геополитической нестабильности, добавил он.

В июне председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил Роджер Уикер заявил, что Трамп попросил республиканцев в сенате пока не выносить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России.

В конце октября лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести законопроект о санкциях против партнеров России на голосование, когда администрация Трампа сочтет это необходимым. 13 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США почти исчерпали возможности для введения новых ограничений против Москвы.

Россия считает западные санкции незаконными. В Кремле отмечали, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».