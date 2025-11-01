Третья мировая война давно идет, сейчас мир оказался на пороге ядерной войны, сказал РИА Новости основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

«Третья мировая война началась в момент объединения Германии и когда началась ревизия итогов Второй мировой войны» — считает Вулин.

По его словам, западная политика Запада довела до «края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет, а ядерной».

Бывший вице-премьер подчеркнул, что должно быть быстро признано, что однополярный мир умер, и что должен быть заключен новый договор, который будет гарантировать хотя бы 50 лет мирной жизни или хотя бы жизни без крупных войн.

Что касается ядерных испытания, о которых заявил президент США Дональд Трамп, то Вулин считает, что пугать Россию ядерным оружием опасно.

«То, что делает Трамп — это попытка показать, что Америка все еще суперсила и что может угрожать всему миру ядерной катастрофой», — пояснил он.

По его словам, об этом было известно и ранее, не надо было ради этого проводить учения.

«Но пугать Россию ядерным оружием не особенно мудро, потому что получить российский ответ с российским ядерным потенциалом — это бы, вероятно, стало концом цивилизации», — добавил бывший вице-премьер.

Трамп объявил о поручении Пентагону «немедленно» приступить к ядерным испытаниям. Сообщение было опубликовано в Truth Social незадолго до его встречи с главой другой ядерной державы — председателем КНР Си Цзиньпином.

Накануне о проведении ядерных испытаний в Соединенных Штатах высказался вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, испытания ядерного оружия нужно проводить время от времени, чтобы убедиться, что вооружение «действительно функционирует нужным образом».

Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в разговоре с RTVI допустил, что заявления американского лидера могут быть как символическим ответом России, так и очередным пиар-ходом.