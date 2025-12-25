Признанный незаконным памятник Иосифу Сталину, установленный в декабре 2024 года во дворе музея «Вологодская ссылка» в центре Вологды, останется на своем месте. Автор монумента, предпринимательница Екатерина Ложеницына, заявила RTVI, что скульптура, скорее всего, останется у музея по договору безвозмездного пользования, если не найдется другой покупатель.

Ложеницына подчеркнула, что у нее был заказ и он был выполнен.

«Сейчас готовим документы. Скорее всего, он [монумент] останется у музея», — добавила она.

В случае, если будет принято другое решение, отметила Ложеницына, она будет искать другого покупателя

«Естественно, мне нужно его реализовать. Поэтому буду делать все возможное, чтобы продать его. Даже если это будет не Вологодский музей, то другой заказчик найдется», — сказала предпринимательница.

Собеседница RTVI отметила, что не понимает ажиотаж, который возник вокруг ситуации с установкой памятника советскому вождю.

«Не знаю, как это прокомментировать. Просто так получилось. Есть люди, которые против Сталина, поэтому так вышло. Хотя такие памятники стоят по всей России, и никто не жалуется, претензий никаких не предъявляют. Вот именно со мной так получилось», — сказала предпринимательница.

Как сообщила 24 декабря объединенная пресс-служба судов Вологодской области, Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение о недействительности контракта на поставку памятника Сталину для Вологодского музея-заповедника. Контракт на 10,5 млн рублей был заключен учреждением в сентябре 2024 года с предпринимателем Екатериной Ложеницыной через закупку у единственного поставщика, что прокуратура посчитала неправомерным, а цену — завышенной. Арбитражный суд Вологодской области и апелляционная инстанция согласились с доводами прокуратуры и признали сделку недействительной, обязав музей вернуть памятник предпринимателю, а ее — вернуть 10,5 миллиона рублей музею. Кассационная инстанция проверила законность принятых решений и не нашла оснований для их отмены, оставив судебные акты без изменений.

Монумент установили во дворе дома №33 по улице Марии Ульяновой, где Сталин отбывал ссылку в 1911-1912 годах. Впоследствии в доме открыли музей.

25 декабря гендиректор Вологодского музея-заповедника («Вологодская ссылка» является его филиалом) Юлия Евсеева сообщила ТАСС, что памятник Сталину останется на месте. По ее словам, решение суда исполнено и деньги вернулись в бюджет области. При этом она отметила, что скульптура осталась на прежнем месте благодаря договору безвозмездного пользования.

Открытие памятника состоялось 21 декабря 2024 года по инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Он неоднократно заявлял, что монумент останется стоять, несмотря на судебные решения.

Глава региона также сообщал, что памятник повысил интерес к музею на 40% — в 2024 году его посетили около 4,1 тыс. человек, а в 2025 году — уже 5,7 тыс. Многие связывают всплеск интереса именно с появлением во дворике музея памятника Сталину.

По словам собеседника «Ведомостей» в правительстве Вологодской области, скульптуру, которая привлекает туристов, вряд ли кто-то захочет убирать, ведь турпоток вырос в том числе благодаря шумихе вокруг монумента.