В Вологодской области в 2025 году появилось три памятника Иосифу Сталину. Последний монумент установили минувшим летом в городе Никольск около школы № 2. Предыдущие памятники открывали со скандалом на территории музея «Вологодская ссылка» в областной столице, а также в поселке Кадуй около краеведческого музея.

Вологодский «тренд» на увековечивание генсека прокомментировал корреспонденту RTVI член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Николай Харитонов.

«Не надо стесняться. Мы проводим Парад, посвященный 80-летию Победы Красной армии под руководством верховного главнокомандующего генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина, но нигде ни одного его портрета нет. А это наш руководитель, он руководил длительное время страной по имени СССР. Справлялся. Нормально было. Все побаивались нас, особенно после победы 1945 года. И насколько он мудрый был! Сегодня замалчивать о человеке, который вынес громадный груз, который, кстати говоря, 26 июня в 1941 году поднял бокал за русский терпеливый народ», — заявил Харитонов.

Коммунист отметил, что перед Восточным экономическим форумом во Владивостоке установили памятник Дзержинскому, также изваяние главы НКВД поставили в городском парке Омска.

«Ну а почему мы будем замалчивать о Сталине?» — задал риторический вопрос Харитонов.

По мнению депутата, установку памятников Сталину, Дзержинскому надо приветствовать и при этом «правильно рассказывать» о нем подрастающему поколению.

«Черчилль сказал: Россия досталась Сталину с деревянной сохой, оставил ее с атомным оружием. Мы сегодня на тех разработках еще и защищаем Россию. Сегодня, по большому счету, к руководству каких стран мы сегодня обращаемся? Там, где руководят коммунисты — Китай, Куба, Северная Корея, Вьетнам, Венесуэла. Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) — фигура мирового масштаба, и этим сказано все, и замалчивать не следует, это наше родное», — резюмировал Харитонов.

Также депутат КПРФ высказал мнение, что в России нужно провести общефедеральный референдум о переименовании Волгограда обратно в Сталинград. Это название город носил с 1915 по 1961 год.