Против задержанного директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса, сумма ущерба составила около 12,7 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК России по Калининградской области.

Решение принято на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по региону.

По версии следствия, директор вместе со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев на территории национального природного парка в объеме свыше 150 кубометров на площади около 1 га.

Участок освобождали для строительства туристического комплекса. Проект планировал реализовать знакомый фигуранта.

По мнению СК, директор злоупотребил своим служебным положением, позволив спецтехнике беспрепятственно проехать в парк для корчевания пней, вывоза древесины и выравнивания участка. Также он контролировал проведение этих незаконных работ, к которым привлек сотрудников национального парка.

«В результате указанных действий особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей», — сообщили в Следкоме.

Подозреваемого задержали (об этом СМИ писали накануне) и допросили, по месту его жительства прошел обыск.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, проводятся следственные действия в отношении ряда предполагаемых соучастников, которые, по данным правоохранителей, участвовали в незаконной вырубке леса и пытались скрыть следы преступления.

Адвокат Вадим Багатурия заявил NEWS.ru, что Калине по совокупности статей может грозить до 14 лет лишения свободы. В то же время он не исключил, что срок может быть иным в случае смягчающих обстоятельств.

«Так что в данном деле речь может идти о пяти или шести годах лишения свободы с компенсацией причиненного ущерба», — сказал эксперт.

Анатолию Калине 49 лет, он возглавил парк в 2011 году. До этого был замдиректора парка, работал в частном бизнесе и служил в органах МВД. В 2021 году он был избран депутатом Калининградской облдумы от «Единой России». Национальный парк «Куршская коса», расположенный в приграничной с Литвой части Калининградской области, является самой крупной песчаной пересыпью в мире.

В октябре 2025 года «РБК Калининград» со ссылкой на дирекцию «Куршской косы» писал, что в нацпарк пришли силовики для проверки документации по проекту «Куршский велотракт». Представители общественной организации «Зеленый фронт» утверждали, что обыски проводила ФСБ из-за возможных хищений средств из бюджета при строительстве велодорожки.

Контракт на строительство велодорожки стоимостью 402,5 млн рублей получила московская компания ПСК «Луч» летом 2022 года. Сроки завершения работ неоднократно сдвигались, а к октябрю 2025 года стоимость возведения объекта выросла до 522 млн рублей. На месте работ выявляли экологические нарушения.