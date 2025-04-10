Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) пройдет в полдень 11 апреля в Храме Петра и Павла в московском районе Лефортово. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала проекта «Выжившие», которое перепостила бывшая жена исполнителя Ева Карицкая.

«11 апреля в 12:00 в Храме Петра и Павла в Лефортово (г. Москва, ул. Солдатская, д. 4) состоится церемония прощания с Ивлевым Павлом Николаевичем (ПАША ТЕХНИК). <…> Похороны состоятся на Николо-Архангельском кладбище», — сказано в посте.

Желающих проститься с рэпером предупредили не приносить с собой средства самообороны — в противном случае полицейские не допустят их к церемонии. Также людей призвали воздержаться от использования баннеров и флагов, не относящихся к творческой деятельности Паши Техника.

На канале посоветовали по возможности не приезжать на личных автомобилях из-за ограниченности парковки и по возможности воспользоваться общественным транспортом или такси.

Менеджер Техника Марк Яровный уточнил в своем канале, что церемония продлится до 15:00.

О том, что прощание пройдет в храме Петра и Павла в Лефортово ранее сообщала подруга Техника Кристина Лекси. Она поясняла, что там в свое время крестили будущего музыканта, и на этом варианте настаивала мать Ивлева.

Тело музыканта 9 апреля доставили в Москву из Таиланда. Он умер в возрасте 40 лет в больнице на тайском острове Пхукет 5 апреля после нескольких дней, проведенных в коме. В конце марта был госпитализирован с острым респираторным дистресс-синдромом и в измененном состоянии сознания.

Знакомые Техника предположили, что он мог отравиться «запрещенными веществами», однако, согласно опубликованным результатам анализов, в день госпитализации в крови рэпера не обнаружили следов наркотиков. У него развилась аспирационная бактериальная пневмония, из-за которой он утратил возможность дышать самостоятельно. Тайские врачи заключили, что причиной смерти стала легочная инфекция.