Украинские разработчики дронов и военные считают, что противостоять России можно лишь с помощью дронов, пишет The Guardian. При этом британское издание отмечает, что обе стороны «быстро копируют друг друга».

Один из солдат ВСУ рассказал The Guardian, что если в 2022-м они «ещё бегали с автоматами по опушкам», то сейчас «перестрелок стало меньше, потому что больше боев с дронами». Другой украинский военнослужащий сравнил операторов дрона со снайперами.

Газета уточняет, что ВСУ не хватает артиллерийских и минометных снарядов, и это частично компенсируется квадрокоптерами, которые могут «нести килограмм взрывчатки».

Украинский оператор дронов рассказал Guardian, что одной из серьезных проблем является обучение пилотированию, которое занимает «70 часов на симуляторе и 70 часов с дроном». Курсы проводятся в Киеве и других местах. Живущий на Украине британец, к которому газета обратилась за комментарием, заявил, что учиться управлению дроном сложно, и даже после недельной практики все еще сложно даже хотя бы вести БПЛА за автомобилем по дороге.

Военный эксперт Сэмюэль Бендетт заявил The Guardian, что беспилотники превратились «в один из самых популярных видов оружия в 2023 году, они используются по всему тактическому пространству». При этом изменился и подход: если на ранних этапах российско-украинского конфликта БПЛА применялись для одиночных атак, то со временем их начали запускать группами.

Благодаря небольшим FPV-дронам, которые развивают скорость до 60 км/ч, ВСУ получили возможность обеспечивать оперативный контроль территории, чтобы «быстро подвозить бронетехнику к линии фронта и обратно», пишет The Guardian.

«Между сторонами мало различий»

По словам собеседников издания, украинская сторона рассматривает возможность задействовать больше дронов-бомбардировщиков с более мощными батареями, чем у обычных БПЛА. Кроме FPV, ВСУ также используют квадрокоптеры Mavic китайской компании DJI, говорится в статье.

Один из солдат признался The Guardian, что многие компоненты для беспилотников им приходят из Китая, а собирают их украинские частные фирмы или волонтеры, в том числе в домашних условиях или в гаражных мастерских, тогда как командование ВСУ долгое время игнорировало важность БПЛА на поле боя.

«Однако ситуация меняется. Минобороны Украины увеличило поставки [БПЛА], сообщив, что по состоянию на середину декабря оно поставило 1,1 млн дронов с обзором от первого лица, а также 100 тыс. других технически сложных аппаратов», — рассказал источник Guardian.

По оценке Бендетта, российские военные за тот же период получили «от 1,2 до 1,4 млн» беспилотников. «С технической точки зрения между сторонами мало различий — каждая быстро копирует другую», пишет Guardian.

Дешевая замена ПВО

Украинский волонтер заявил газете, что в 2023 году помог купить и передать ВСУ 100 тыс. дронов. По его словам, военное командование «иногда плохо воспринимает объективную критику», а поставкам беспилотников в войска препятствует бюрократия. Между тем, отметил собеседник издания, дроны являются дешевой заменой ПВО.

«Противовоздушная оборона очень дорогая — один удар может стоить от $100 тыс. до $1 млн, а беспилотник — всего несколько сотен долларов», — говорит он.

По словам источника Guardian, сейчас на Украине все больше внимания уделяется разработке FPV-дронов, способных сбивать вертолеты и крупные беспилотники: для этого они должны развивать скорость более 160 км/час и летать на высоте свыше 3 тысяч метров. Большие БПЛА и тем более воздушные суда создают турбулентность, которую мелкие FPV-дроны не могут преодолеть, и это является главной проблемой разработчиков, добавил собеседник британской газеты.

Украинские военные и волонтеры, пишет The Guardian, опасаются, что избранный президентом США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Киева, поэтому вкладываются в собственные разработки — в первую очередь беспилотные. По их мнению, другого способа противостоять более мощной России сейчас нет.

«Революция дронов»

Еще в начале 2023 года The New York Times писала, что уничтожение одного российского беспилотника из-за дороговизны западных снарядов обходится ВСУ в семь раз дороже, чем его запуск. Весной 2024 года эксперты поясняли RTVI, что Украина смогла наладить массовый выпуск FPV-дронов благодаря доступности комплектующих за счет отсутствия санкций и возможности собирать устройства в кустарных условиях.

Западные СМИ тогда же утверждали, что Киев пытается произвести «революцию дронов» на земле за счет массового изготовления наземных и наводных беспилотников. Немецкий таблоид Bild заявлял, что скоро Украина обзаведется ударным БПЛА с дальностью полета более 2 тыс. км, способным поражать цели на Урале и в Заполярье.

В сентябре CNN передавал, что ВСУ начали использовать так называемые «дроны-драконы», сбрасывающие горючую термитную смесь на небольшой высоте. В ноябре The Wall Street Journal сообщала, что ВСУ начали использовать «роботов-убийц» — роботизированные беспилотники с мини-компьютерами, выпуск которых в стране постепенно наращивается до промышленных масштабов. Bild же писал, что немецкая компания поставила Украине 18 тысяч дронов с искусственным интеллектом, цена которых значительно ниже американских аналогов.