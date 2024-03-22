ВСУ все чаще используют «роботоподобные транспортные средства» против российских военных, для спасения раненых, разминирования и устаноки мин. После начала боевых действий Украина «произвела революцию» в применении БПЛА и безэкипажных катеров, а теперь хочет сделать то же самое с наземными беспилотниками (UGV), пишет The Washington Post.

Киев рассчитывает достичь этой цели, пытаясь повторять оказавшийся успешным с дронами бюджетный подход переоснащения «сделай сам», но с этим возникли проблемы, констатирует газета.

«Наземные беспилотники обычно сталкиваются с более серьезными препятствиями, чем те, которые летают и плавают, а им надо перемещаться вокруг зданий и по неровной местности. Крупные производители оружия десятилетиями разрабатывали и испытывали UGV, но США и их союзники до сих пор не применяли их достаточно широко», — пишет WP.

Создание «армии роботов» анонсировал министр технологий и инноваций Украины и поддержал президент страны Владимир Зеленский. В феврале 2024 года он заявил, что в ВСУ будут созданы Силы беспилотных систем — отдельное подразделение для воздушных, морских и наземных беспилотников.

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«Применение UGV станет следующим переломным моментом в этом конфликте», — сказала Наталья Кушнерская, главный операционный директор Brave1 — украинского правительственного агентства, которое изучает предложения по новому оружию.

По ее словам, более 140 из примерно 1,3 тысячи предложений, поступивших в Brave1 с начала российской военной операции, были связаны с наземными беспилотниками. Кушнерская добавила, что за этот период 50 UGV прошли испытания в условиях, близких к боевым, и агентство выдало 56 грантов для 41 проекта.

«Проводя разработки и наращивая выпуск беспилотников, Киев видит в этом возможность пополнять собственное вооружение в период неопределенности с будущими поставками из США и активного продвижения российских войск на поле боя. Применяемые украинскими военными UGV выпущены иностранными компаниями, созданы местными стартапами или даже собраны предприимчивыми солдатами, которые делают роботов из всего, что смогли найти», — пишет WP.

Издание приводит в пример наземный дрон, использованный ВСУ в августе 2023 года для атаки на российских военных, — он представлял собой пулемет, прикрепленный к некому подобию квадроцикла. После нападения машина вернулась к пульту управления и с тех пор несколько раз использовалась повторно.

«Использование Украиной беспилотных автомобилей — это еще один эксперимент военного времени, за которым будет наблюдать мир. Страна уже популяризировала использование дешевых готовых БПЛА для уничтожения гораздо более дорогой военной техники и морских дронов для атак на корабли», — отмечает WP.

Пока Украина не использует наземные дроны в стратегически значимых масштабах, как другие беспилотники, подчеркивает Арес Симоне Монцио Компаньони — аналитик UGV в оборонной разведывательной компании Janes. Он напомнил, что Россия тоже использует наземные дроны — например, для разминирования.

UGV — не новинка. Французская армия создала подрывные наземные дроны еще в 1915 году, а британцы и немцы — во время Второй мировой войны. Тогда эти разработки были сочтены неэффективными из-за их высокой стоимости.

С тех пор UGV, как правило, использовались для обезвреживания бомб, но не получили широкого распространения, несмотря на усилия некоторых крупных производителей оружия по их продвижению.

Армия Великобритании испытывала UGV на недавних учениях НАТО, но потом заявила, что не планирует закупать их в больших масштабах для чего-либо, кроме снабжения позиций на передовой.

испытывала UGV на недавних учениях НАТО, но потом заявила, что не планирует закупать их в больших масштабах для чего-либо, кроме снабжения позиций на передовой. Армия США эксплуатирует или испытывает как минимум шесть различных типов UGV. В их число входит дрон, который использует вращающиеся цепи для уничтожения наземных мин, машины для медицинской эвакуации и для обнаружения химических и ядерных отходов.

эксплуатирует или испытывает как минимум шесть различных типов UGV. В их число входит дрон, который использует вращающиеся цепи для уничтожения наземных мин, машины для медицинской эвакуации и для обнаружения химических и ядерных отходов. Израиль использует два типа наземных дронов для патрулирования границы с сектором Газа — в первую очередь для наблюдения. Учитывая тот факт, что израильские силовики не смогли своевременно заметить и сдержать вторжение боевиков ХАМАС 7 октября, «еще слишком рано извлекать уроки из полученного опыта», заявил представитель ЦАХАЛ.

Директор аналитического центра Royal United Services Institute Тревор Тейлор отметил, что поверхность земли — куда более сложная среда для перемещения дронов, чем вода и воздух, из-за обилия препятствий.

Однако, как подчеркнул исполнительный директор эстонского производителя наземных дронов Milrem Robotics Кулдар Вяэрси, усовершенствование технологий автономности, связи и новые датчики делает наземные беспилотники более жизнеспособными.

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Украина уже более года использует 15 беспилотных автомобилей Milrem для медицинской эвакуации и разминирования. Они оснащены гусеницами наподобие танков, которые позволяют передвигаться по пересеченной местности на поле боя лучше, чем колеса. Кроме того, по габаритам они меньше, чем машины скорой помощи, а значит, в них труднее попасть.

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Для военного применения UGV должны быть максимально простыми по конструкции и максимально дешевыми, поясняет бывший инженер-связист Алексей Елин, который служит в ВСУ. Он сам делает наземные дроны для доставки боеприпасов, сброса мин и подрыва позиций. Сборкой этих аппаратов Елин занялся после того, как в ноябре 2023 года получил травму на передовой. За несколько месяцев ему удалось разработать две разных модели UGV.

Стоимость изготовления каждого такого устройства составляет 35 тысяч гривен (около $900). В них используются контроллеры, которые обычно ставят на транспортные средства с дистанционным управлением, а за основу взят Segway или его аналог.

Инженер украинского производителя дронов Ratel заявил WP, что акцент на простоте конструкции обусловлен необходимостью, поскольку сложные конструкции не выдержат проверки боевыми условиями. «Мы берем любые материалы и даже мусор, который есть в нашем распоряжении. Мы не можем сидеть и ждать дорогого оборудования», — рассказал он.