Военный конфликт России с Украиной не первая «война дронов», но безусловно первый конфликт, в котором БПЛА используются так массово. Эксперт по БПЛА и специальной фортификации, организатор хакатонов по БПЛА, один из основателей проекта «Ватфор» Олег Макаров рассказал в интервью спецкору RTVI Алексею Сочневу, как дроны повлияли на военные действия на Украине.

«Ватфор» — проект, посвященный международной политике и безопасности.

В мае 2023 года британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institute — RUSI) пришел к выводу, что ежемесячно ВСУ теряют около 10 тысяч дронов, большая часть потерь естественная — дроны-камикадзе. Статистика по потерям дронов у армии России засекречена, но можно предположить, что она сопоставима.

В конфликте на Украине используют десятки разных моделей дронов от промышленных до миниатюрных. Зачастую на некоторых участках фронта дроны обеспечивают контрбатарейную борьбу и останавливают продвижение колонн техники, хотя совсем недавно военные эксперты рассуждали о них главным образом как об инструментах разведки.

Главное: Впервые стали массово применяться БПЛА малого радиуса действия

Эффективность FPV-дронов не превышает 20%

Самая частая причина потери дрона это ошибка оператора

Появление малых дронов сильно ухудшило возможность снабжения переднего края

Идут наработки по внедрению нейросетей: после этого дрон будет автоматически искать цель и поражать ее

Дроны научатся отличать другой дрон от птицы и сбивать друг друга

Влияние дронов на боевые действия



Сейчас все чаще можно услышать фразу, что современная война — это война дронов. Так ли это?



Основатель ЧВК Blackwater американец Эрик Принс в недавнем интервью сказал, что они вкладывали миллиарды долларов в высокоточное оружие, а теперь оно есть у любого 10-летнего ребенка.

На самом деле надо понимать, что есть несколько уровней применения беспилотных технологий на фронте. Есть уровень бригадного или, скажем, батальонного применения. Это все крупные БПЛА — у нас, в основном, «Орланы». Это беспилотники, которые летают далеко, высоко и занимаются разведкой.

Есть на этом уровне и линейка ударных дронов. Украинцы пытались повторить успех Азербайджана и в качестве ударных дронов применять «Байрактары». Но выяснилось, что на фронте, насыщенном ПВО, они неприменимы. Поэтому оставшиеся единицы используют только для разведки. Советские наработки БПЛА, например Ту-141, украинцы до сих пор используют, переделывая в крылатые ракеты. У армии России в качестве аппаратов среднего (порядка 100 км) радиуса действия есть успешный БПЛА-камикадзе «Ланцет».

Но, о том, что БПЛА придет на уровень взвода, вот об этом думали только совсем фанаты-авиамоделисты. Это действительно новый поворот. Более того, многие считали, что это не нужно, вредно, потому что, например, в части разведки должно быть единоначалие — информация уходит наверх и спускается сверху.

В итоге оказалось, что, когда у взвода есть БПЛА, он более эффективен и способен поражать противника на расстоянии до 10 км вокруг себя.

Поэтому на фронт пошли маленькие, почти игрушечные дроны. Сначала коммерческие, производства, в основном, компании DJI. Потом пошли гоночные хоббийные дроны, которые на фронте, в окопах умельцами переделывались в барражирующие боеприпасы ближнего радиуса действия.

Чтобы было понятно, у нашего «Ланцета» радиус поражения до 70 и даже до 120 км. У «мавика» или у спортивной «Химеры» радиус полёта не более 10 км. В основном, поражение происходит на расстоянии до 5 км. Очень серьезная задача для всех производителей таких барражирующих боеприпасов сделать устойчивые 10 км поражения. Когда у них это получится, это будет очень серьезное подспорье в контрбатарейной борьбе. Потому что минометы, артиллерия не крупного калибра находятся в радиусе 10 км. Кто добьется усовершенствования, тот облегчит жизнь пехоты в окопах и получит преимущество.

Такой дрон сейчас в среднем стоит 50 000 ₽. Мы не считаем стоимость боеприпаса, который к нему подвешивается, потому что его берут от гранатомета РПГ-7, их у бойцов в достатке и считается, что это условно бесплатная деталь. Этот конфликт показал, что такой дармовой дрон способен поражать танки НАТО «Леопард» и «Челленджер», причем более эффективно, чем противотанковые орудия. Потому что противотанковым орудием поражают условно в лоб, а у всех современных танков очень хорошая броня, а при помощи дрона можно поразить в слабо защищенное место — в хвост, с очень высокой точностью, потому что оператор доводит боеприпас до конца.

Мы видим массу видео с поражением техники и живой силы, создается ощущение, что дроны это идеальное оружие. Какой процент дронов попадает в цель?



Не всегда у оператора получается довести до цели. Очень часто действует какой-то РЭБ, который чаще глушит оператору видеоканал. Видеоканалы у всех примерно одинаковые, у всех они аналоговые и не защищенные, все могут друг к другу подключаться и смотреть.

Видеоролики с фронта создают иллюзию тотального поражения противника FPV-дронами, но есть сведения, что в цель попадает (заметьте, только попадает, а это не равно тому, что поражает) один из пяти дронов и даже меньше.

Получается, с одной стороны, что эффективность выше, чем у артиллерии, а с другой стороны это не абсолютное оружие.

Сколько из них из-за погодных условий теряется, сколько перехватывает противник?



Естественно, работает РЭБ, какие-то дроны теряются от него. По поводу перехвата дронов существует очень много баек, относиться к ним надо осторожно. Выглядит это обычно следующим образом. Приходит боец и говорит: «у меня увели дрон». Если есть специалист, он тут же посмотрит видео работы дрона, в некоторых случаях, где такое возможно, выгрузит логи с пульта и скорее всего выяснит, что это не противник увёл, а боец сам его потерял.

Самая частая причина потери дрона это ошибка оператора, а иногда и глупость — тупо летел вперед, хотя тебе уже свистело, что связь с пультом управления плохая, или батарея садилась. Часто теряют дрон от неопытности. На фронте приходится летать без GPS, и у тебя начинаются проблемы с позиционированием дрона, и если «мавики» умеют зависать в одной точке ориентируясь на направленную вниз камеру (не всегда это работает), то другие дроны сносит ветром, часто оператор это принимает за попытку увести дрон. Опять же во время боя тяжело управлять, тяжелее ориентироваться на местности — погода плохая, капли на камере, туман, дым и прочее.

Но это не значит, что таких случаев не бывало. Пульты у всех одинаковые, очки, системы связи. Поэтому, наверное, бывает такое, что кто-то перехватывает управление через уязвимость в протоколе прямо в полете. Ходят такие байки и про AUTEL и про DJI, но именно подтвержденных случаев я не знаю.

Кроме повышения эффективности взводов, что еще изменило на фронте появление дронов в массовом варианте?



Дроны, которые используются для разведки, сломали маскировку. На начальном этапе это позволило буквально заглядывать за забор, обнаруживать спрятавшегося там противника, кидать в него гранату.

Появление малых дронов сильно ухудшило возможность снабжения переднего края, потому что теперь видно всё — любые перемещения солдат, техники, подвоз припасов.

То есть теперь командир роты может видеть в лесополосе противника самостоятельно. Раньше эта информация была доступна только на следующем уровне — батальона, бригады. Это второй такой военный конфликт, где всё видно. Первый был в Сирии, когда практически любой шаг противника был снят на видео с нескольких ракурсов. Это очень круто, когда ты можешь смотреть и изучать практически каждую минуту боя.

Выходит, что массовое применение дронов привело к тому, что мы сейчас наблюдаем: ни одна сторона конфликта не может устроить наступление вглубь, потому что все перемещения техники и войск заранее видны.



Здесь комплексная проблема. Во-первых, рано говорить, что ни одна из сторон не может устроить наступление. Украинцы попробовали, не получилось. И те же люди, те же западные эксперты, которые еще недавно говорили, что сейчас украинцы пойдут вперед, а русские побегут, эти же люди объявили, что наступил позиционный тупик. Я не вижу оснований верить этим экспертам. Наступил этот позиционный тупик или нет, мы узнаем через какое-то время. Я считаю, что сейчас нет никакого тупика. Я вижу, что сейчас ведется медленное продвижение с нашей стороны. И оно гораздо более серьезное, чем получалось у украинцев в 2023 году. Во-вторых, у нас никто это не называет наступлением. Намекая, что наступление будет выглядеть по-другому.

Хорошо, оставим западных экспертов, но, чтобы устроить наступление, нужно сконцентрировать большое количество техники и войск, что дроны сделать не дадут. Как мы это увидели на Запорожском направлении летом-осенью 2023 года.



Тут проблема была не только в дронах, это была комплексная проблема ВСУ. Не только дроны поражали их технику. В первую очередь это были минные поля, это были боевые вертолеты Ка-52 с высокоточным вооружением. Это была артиллерия, и в последнюю очередь это были дроны.

Кажется, что артиллерия отстаёт: сейчас, если, у тебя нет высокоточного боеприпаса типа «Краснополь», то ты на один танк тратишь по нормативам стародавних времен 600 снарядов, потому что танк движется, маневрирует.

Но вот появились средства, которые позволяют улучшить этот результат, есть программы, которые устанавливаются на пульты тех же «мавиков», позволяют увидеть координаты цели, передать их на батарею, после первого прилёта скорректировать огонь.

Дроны Украины и России

Чем отличаются российские от украинских дронов?

Дроны из хоббийной сферы — одинаковые. У них одинаковые полетные контроллеры, пульты, средства связи, двигатели. Они собраны практически из одних и тех же компонентов. Не знаю как у украинских со связью, но для российских дронов ближнего применения наши производители уже делают свою связь, с возможностью смены частот, с развитыми средствами помехозащиты. Но даже несмотря на то, что у нас уже есть такие проекты и производители, большая часть продолжает использовать все те же хоббийные передатчики.

То есть преимущества ни у кого нет?

Преимущество в основном в масштабах и объемах сборки. Если слушать сообщения с фронта, то и те, и другие говорят, что у противника всегда дронов больше.

Возвращаясь к разведке, на малых дистанциях она представлена двумя китайскими производителями DJI и Autel. Здесь у нас есть интересное преимущество — у нас анонимной группой, которая называет себя «Русские хакеры», разработана специальная прошивка для DJI, известная, как «прошивка 1001». Насколько я знаю, в последнее время украинцы тоже научились ее ставить, но далеко не на все модели. А у нас она идёт на все модели. Прошивка позволяет сильно улучшить защищенность от РЭБ, позволяет отменить ряд ограничений — например, быстро взлетать в отсутствии GPS.

У наших есть еще одна наработка — на фронте появились наши беспилотники с автоматическим донаведением на цель. Для «Ланцета» полгода назад это сделали по распознаванию картинки. Он распознает мишень, захватывает цель, подсвечивает ее оператору, тот ее выбирает и дальше дрон только в нее прилетает.

Сейчас эти наши разработки начали появляться на FPV-дронах. Это очень важный момент, потому что дрону перестает быть страшен РЭБ.

И постепенно вытесняется человек, ведь зачем беспилотному аппарату пилот, оператор? Человек тут явно лишний и его присутствие — временное решение. Все это до момента, пока техника не станет полностью автоматической. Выпустили дрон и он сам ищет и поражает цель. Это будет возможно после внедрения нейросетей.

Это очень сложная работа. Сейчас разработчики пришли к тому этапу, когда выполнено 80% работы и осталось те 20%, которые займут 80% времени. И вот когда вся эта работа будет проделана, тогда мы получим результат.

Вы вспомнили про «Орлан» и тот же «Ланцет», но, если даже открыть Википедию, мы можем увидеть гораздо больше отечественных беспилотников. Они есть на фронте или существуют только в выставочном варианте?



Конечно, есть. Если говорить про тот же «Ланцет», то мало кто обращает внимание на то, что у того же производителя ZALA есть разведывательный беспилотник. Но его просто так не достать, он идет в комплекте с «ланцетами». И все видео поражения «ланцетами» снимаются с этого заловского беспилотника. Один работает указателем и контролем попадания, а второй непосредственно поражающим боеприпасом.

Есть такая компания Supercam, она тоже производит беспилотники. Они есть на фронте в достаточном количестве. Объемы производства у них несколько меньше. И если «Ланцет» может закупить только Минобороны, то дрон Supercam любой спонсор того или иного подразделения.

Если говорить про любительские, но крайне эффективные дроны, то это, например, линейка дронов «Упырь». Они производится на общественные деньги — за счет сборов в телеграм-каналах и поставляются в войска бесплатно. Это один из лучших на данный момент FPV-дронов по характеристикам, а главное по скорости развития. Это очень важный момент, что разработчики слышат, что им говорят с фронта, и внедряют это.

Сейчас в украинском сегменте соцсетей можно прочесть критику, что в отличие от России, Украина не занималась собственным производством дронов, так ли это?

У них есть несколько моделей собственных дронов. Выделяется вот, например, самолёт под названием «Бобёр». «Бобры» прилетали по Крыму и по другой территории России. Внутренности у «бобров» абсолютно такие же, как и у всех остальных хоббийных самолетов, такой же полетный контроллер Cube Orange. Отличаются от авиамоделей они, по сути, только тем, что могут лететь по помехозащищенным GPS, в том числе в «бобрах» встречаются наши, российские, приемники «Комета», которые, судя по всему, украинцы снимают со сбитых БПЛА «Герань». И они способны лететь на внушительные расстояния. Предположительно, даже Питера долетали.

Что из себя представляет БПЛА «Баба Яга», о которой так много пишут российские военнослужащие?



Это довольно большой сельскохозяйственный дрон с грузоподъемностью 40-70 килограммов. Размером до метра. Такие дроны есть у многих производителей. Он не очень быстрый, скорость порядка 50 километров в час. За счет того, что он крупный, его удавалось сбивать стрелковым оружием.

Боятся его, потому что он прилетает ночью и на него не действует РЭБ. У него сверху установлена тарелка «Старлинк» и управление идёт через интернет. Тут надо отметить, что производители «Бабы Яги» творчески обманывают Илона Маска, который запрещает использовать Старлинки в движении, именно для того, чтобы их не применяли для нанесения ударов. На «Бабу Ягу» устанавливают плату подмены GPS, которая внутрь платы «Старлинка» передает статичные координаты, а в реальности дрон летит. Возвращаясь к тому, чем опасна эта машина, — у нее довольно большая бомбовая нагрузка. На «мавике» 2-4 небольшие ВОГа, а на «Бабе Яге» их десятки, или же большие бомбы. Это серьезная проблема для наших бойцов.

На фоне снарядного голода, насколько вообще реалистична картина, что можно удерживать фронт без снарядов при помощи дронов?

Это не очень реалистично выглядит на самом деле, потому что какое количество их должно быть? Столько нет ни у ВСУ, ни у нас. Понимаю, откуда такие мысли могли возникнуть — да, наступило насыщение, и мы уже видим, что некоторые операторы БПЛА используют дроны-камикадзе для атак на одиночных бойцов. Но предположить, что держать оборону или переходить в контрнаступление только с помощью FPV-дронов, я не могу.

Вы упомянули FPV-дроны, это как раз совершенно новый вид оружия, про который только недавно начали говорить. Объясните для обывателя разницу между «мавиком» и FPV-дроном.

Традиционно термином «FPV-дрон» называют устройство, которое отличается простотой конструкции и управлением. «Мавик» заточен на неквалифицированного оператора. FPV-дрон на самом деле правильнее называть барражирующим боеприпасом. Чтобы им управлять, оператор должен много тренироваться, потому что, по сути, он контролирует напрямую скорость вращения двигателей, надо самостоятельно удерживать высоту, крен, рысканье. «Мавик» или, допустим, «Аутел» обвешаны датчиками, у них более сложные алгоритмы и очень многое они делают за оператора.

Отметим еще одно изменение, которое привнесли дроны — раз произошло перенасыщение фронта, значит изменилась структура в армиях, появились отдельные отряды.

Это изменения, которые пришли от энтузиастов типа Владлена Татарского, с низового уровня. ПГ-7 к гоночному дрону тоже обычные солдаты придумали подвешивать, украинцы, кстати, были первыми. Потом командиры низового и среднего звена, те, кто быстрее думает и принимает решения, начали формировать такие подразделения уже на своем уровне. И сейчас, насколько я знаю, вопросы БПЛА, лаборатории БПЛА дошли до армейского уровня. Министерство обороны через ряд своих подразделений тоже теперь закупает дроны и поставляет их в войска.

Кому не подходят эти дроны или неудобно работать с этой структурой, могут самостоятельно собирать дроны — таких на фронте много. Либо они работают с другими производителями, которые поставляют дроны не по линии Минобороны, а самостоятельно, за деньги спонсоров. И такого тоже достаточно много.

Исчезнут ли снайперы? Есть мнение, что они устарели и новый снайперы — это операторы дронов-камикадзе.

Владислав Лобаев говорил, что снайперские винтовки сейчас — это для бедных. Что до тех, кто побогаче, есть дроны. Но я думаю, что снайперы не исчезнут, потому что у снайпера есть главное преимущество в виде внезапности. Дрон бесшумно и внезапно не прилетает. Есть много таких роликов, где дрон крадется к блиндажу, который скорее похож на нору, и из нее торчит задница солдата. Смотришь этот ролик и с ужасом, представляешь, какие мысли проносятся в голове этого солдата, пока дрон жужжит все ближе и ближе, прежде, чем его убить.

Снайперская винтовка убивает сразу, не слышно ни выстрела, ни полёта пули. Ты не можешь принять меры противодействия. А против дрона можно, недавно было видео, где наш военнослужащий мастерски уклоняется от дрона-камикадзе.

Спецподразделение ГУР Украины «Кракен» демонстрировало мини-дроны Black Hornet. Заявлено, что они бесшумные, можно прямо к человеку подлететь незаметно. Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, у которой был саквояж с такими дронами. Это эффективные дроны?

Это был саквояж с AliExpress. И у нас тоже есть всё, что есть на этом маркетплейсе. Я знаю, что есть разработки маленьких дронов специально для штурмовых подразделений, дроны с защитными рамами, которые позволяют нормально летать внутри помещений. Но минус в том, что внутри помещения всегда очень сложная обстановка. Там всегда есть стены, перекрытия, перегородки. Они из разных материалов, и всегда очень тяжело подобрать такую частоту, которая будет спокойно проходить через материал и передавать сигнал. Я не знаю примеров удачного использования таких дронов в этом конфликте.

Как вы оцениваете эффективность «Гераней»? Украинская сторона последнее время заявляет, что летело 10, сбили 9.

Эффективность высокая. Украинской стороне очень легко заявлять вообще что угодно. Они зачистили свои СМИ и запугали людей, поэтому нет видео с попаданиями. Очень редко можно увидеть видео с прилетом, а наше Минобороны им в некотором роде тут помогает, потому что Украина, когда попадает по нашему кораблю в Черном море, то компания Maxar Technologies максимум на следующий день выложит со спутников картинку этого корабля. У нас тоже есть разведывательные спутники, но вся информация с них засекречена.

Не стоит забывать, что имитаторы «Гераней» тоже очень эффективны. Они летят вместе с обычными «Геранями», но у них нет боевой части. Была опубликована фотография такого сбитого имитатора. Это самолёт из пары листов фанеры, но по звуку и вероятно по радиолокационной сигнатуре он как «Герань». Ложные цели перегружают ПВО и заставляют расходовать дорогостоящие ракеты. В сети были рассказы украинцев, которые говорили про «русские мопеды», которые летали кругами и всех пугали, это как раз про ложную «Герань».

С тех пор, как «Герань» начали производить у нас, её постоянно дорабатывают. Там поменяли GPS модуль на российскую «Комету», она более технологичная. Потом поменяли материалы производства и постоянно дорабатывают боевые части. Сейчас вообще очень сложная структура в боевой части появилась — термобарическая. Главная задача у инженеров — увеличивать мощность боевой части «Герани», при неизменной грузоподъемности и без повышения себестоимости.

Защита от дронов

Мы были свидетелями атак дронов в Москве, Санкт-Петербурге, даже в Псковской области. У сторонников теории заговора есть версия, что это атаковали с судов или с территории Прибалтики.

Эти дроны долетели с Украины. Дальность полёта у БПЛА самолетного типа у них сейчас до 500 км. Надо понимать, что ПВО не сплошная и если приложить много усилий, то можно найти какие-то маршруты, по которым можно пролететь. Я почти уверен, что если бы был запуск с территории Прибалтики или каких-то судов, было бы уже заявление и определенные действия от Минобороны. Я уверен, что Прибалтика не готова свою территорию отдавать под эксперименты с налетами на Россию.

Как им противодействовать?

Насыщением ПВО, что мы и видим. Дроны, летящие на Москву, успешно перехватывают. Те лазейки, что были до этого, Минобороны перекрыло.

Насколько эффективно глушить мобильную связь, чтобы сбить беспилотники с курса, что происходило недавно в крупных городах?

Малоэффективно. Глушить GPS чуть более эффективно, потому что на больших дистанциях использование GPS — практически единственный способ для беспилотника куда-то прилететь. В конце-концов, всегда можно ориентироваться глазами и лететь на пульте.

Украинцы высмеивали российские глушилки, говорили, что на их беспилотники это никак не влияет, что они летают по заложенным маршрутам.

Они преувеличивают свои возможности. Задача полёта по гироскопам очень тяжело решается даже на ракетах. Это задача, которую научные коллективы решают на протяжении долгого времени. Есть возможность, пока нерешенная ни у нас, ни у кого, — полета по подстилающей поверхности. То есть у тебя камеры направлены вниз, у тебя в голову беспилотника заложена карта и камера ориентируется по этой карте. Напрямую это не работает.

Нельзя просто по картинке лететь, потому что картинка изменчива. На карте лес, а на фронте от него одни палки торчат.

Но, например, по карте высот и направленном вниз дальномере это работает. Это очень большая техническая задача, которую для беспилотников много кто пытается решить. Но, насколько я знаю, еще пока решения нет. Это будет в будущем.

А что с РЭБ, насколько это панацея от БПЛА?

Используемые в РЭБ принципы подразумевают, что дроны всегда будут на шаг впереди. Я всегда говорю так: РЭБ это подорожник. Если у тебя нет ничего более эффективного — используй РЭБ. Ко мне регулярно обращаются разные люди, которым надо защитить какое-то здание от возможного попадания беспилотника, спрашивают: какой РЭБ мне надо купить? Я на это отвечаю так: идешь на строительный рынок, покупаешь профнастил, швеллера, сетку-рабицу. Это будет самый эффективный РЭБ. На танках же ставят мангал. Когда началась израильская операция, мы слышали от разных израильских экспертов, что ЦАХАЛ покажет мастер класс и заглушит своим РЭБом весь Сектор Газа. И вот мы видим, спустя какое-то время, стоят танки “Меркава”, а над ними мангалы.

Потому что у РЭБ ограниченный диапазон, в котором он работает. Чем шире диапазон, тем больше тебе нужно мощности. Если ты используешь оборудование высокой мощности, излучающее высокой мощности радиосигнал, то это яркий фонарик для средств радиоэлектронной разведки противника, для наведения артиллерии, дронов. А при современной разведке, вообще невозможно огромные машины РЭБ подтянуть к линии фронта, потому что их тут же уничтожат.

Эффективны ли дронобойки?

Это зависит от операторов ружей и операторов дронов противника. Если операторы дронов выясняют, что у противной стороны на этом участке фронта есть дронобойка на такие-то частоты, то они просто перестраиваются в другой диапазон частот, используют другие средства связи, другие антенны.

Ружья имеют некоторую эффективность против «мавиков», потому что у них ограниченный диапазон частот, а вот у Autel диапазон частот очень широкий, слишком широкий для любых ружей. Да и с «мавиками» не все так просто. Я был на эксперименте, в котором сначала оператор ружья заглушил «мавик», который перед ним висел на расстоянии 100 метров. Потом оператор дрона получил команду зайти по боевому и дальше это оператор ружья увидел дрон над собой только в момент, когда услышал в рацию: «отстегиваю воги».

Почему на аэродромах нет до сих пор укрытий для самолетов, чтобы избежать налетов БПЛА?



Это интересный вопрос. Я видел очень много проектов быстровозводимых укрытий, но с ними есть какая-то инерция. Они не могут появиться по щелчку пальцев. Я думаю, что в ближайшее время все-таки их начнут возводить. Но пока, увы, мы видели только трагикомичную историю с установкой покрышек на самолёты.

Хочу отметить, что на сами аэродромы доступа нет, о том, что укрытий нет, мы знаем только из снимков (в том числе спутниковых), которые выкладывает противник, а он старается выкладывать позитивные для себя кадры. Так, что, может даже уже где-то они и появились.

У общества формируется страх перед беспилотниками. И если вводить запросы в интернете по поводу РЭБ и защиты объектов, то многие ищут подобные решения. Как это может дальше развиваться? Не приведет ли это к тому, что у нас кругом будет интернет падать, я слышал, что все эти глушилки негативно влияют на здоровье.



К сожалению это происходит. Все ставят глушилки от коммерческих дронов. От дронов военных эффективнее будут детекторы дронов, которые будут засекать их на расстоянии, что позволит увести персонал в укрытие.

Есть ли разработки дронов-охотников на дронов?

Есть. Очень много разработок таких истребителей дронов. В этом есть будущее. Есть дроны с сетками или просто с лесками, в которых запутываются дроны противника.

В будущем, когда натренируют нейросеть отличать дрон от птицы, дроны смогут поражать друг друга кинетическим способом.

Как будут дальше развиваться БПЛА

Основной поставщик дронов Китай или все еще стиральные машины?



Естественно. Стиральные машины из Китая продолжают поступать непрерывно. Все необходимые запчасти для дронов в них есть. Открываешь лоток машинки, а там инструкция от производителя, как все это пересобрать в дрон. Шутки в сторону. И Украина, и Россия зависят от дронов из Китая. Хотя у нас начинается своё производство некоторых запчастей. Я знаю людей, которые начали делать двигатели для дронов. Полетные контроллеры тоже разрабатываются российские, вы не поверите, но на российских чипах. У нас появились производители батарей специально для дронов, которые не просто собирают сборки из готовых аккумуляторов «18650», а выпускают аккумуляторы законченным циклом. В обозримом будущем мы увидим на фронте очень много дронов с российскими батареями.

Батареи хватает на 20 км и ограничивающим элементом выступает не она, а радиосвязь. Кроме того все очень сильно зависит от погодных условий. В холодное время батарея быстро разряжается, даже есть специальное устройство подогрева батарей.

Кто занимается инновационными разработками в области дронов. У нас такие есть?



Когда я говорю про наших отечественных производителей, я ни в коем случае не имею ввиду крупные компании, входящие в Ростех. Вокруг тематики БПЛА образовался эдакий ВПК 2.0 — есть группы, даже целые конструкторские бюро, они появились уже в процессе СВО. И многие из них занимаются довольно инновационными разработками. Таких групп много по всей России. У них есть очень специфические сложности, в первую очередь с масштабированием того, что они делают. Если, например, они пытаются пойти в условное Сколково, то есть в какой-то технопарк, который предоставляет возможность использовать производственные мощности коллективного доступа, офисные помещения… То им потребуется гора документов. А какие тут могут быть учредительные документы?

Пять чудаков в гараже собирает 100 дронов в неделю и отправляет на фронт. Утром работа, а вечером сбор дронов, оформлять все это времени нет. Это про энтузиастов. Некоторые по 1000 дронов в месяц производят так.

Есть крупные компании, которые этим занимаются. Есть спонсоры, которые безвозмездно оплачивают такую работу. Есть какие-то даже инвесторы, которые вкладывают деньги. Но они не очень понимают, как инвестировать в это и что с этого получить.

Сейчас вот бьются над роевой моделью применения дронов. Над линией боевого соприкосновения встречаются рои дронов, но сейчас это толпа операторов и серьезное ограничение по количеству радиоканалов. Настоящий рой это много дронов — один оператор, один общий канал. Ну может для начала один оператор — два дрона. По этому поводу есть наработки с 70-х годов. Например, противокорабельные ракеты «Гранит». Они обладали роевым интеллектом. Работали следующим образом. Запускается ряд «Гранитов». Одна ракета выбранная при помощи некоего алгоритма голосования, поднимается на большую высоту, подсвечивает ордер кораблей противника своим радиолокатором, остальные летят в режиме радиомолчания и только принимают отраженный сигнал. Дальше они у себя внутренним протоколом голосования распределяют цели более важные, менее важные. В какой то момент обороняющаяся сторона сбивает эту ракету, летящую на большой высоте, на ее место поднимается другая, цели снова перераспределяются, и так они доходят до поражения объекта.

Кто ближе к решению этой задачи для дронов? Россия или Украина?

Все это от нас скрыто туманом войны. Ну, я исхожу из того, что все таки мы.



Почему российские военные так долго относились к беспилотникам несерьезно?

Никогда так не относились. То есть, если слушать военных экспертов, которые выступают по телевизору, то да, а настоящие военные молчат. В Сирии мы уже их применяли довольно активно.

Было ощущение, что в СВО мы с применением БПЛА задержались. Для нас, наблюдателей, месяцы это долго.Для нас пять лет это долго, а для эволюции оружия — нет. Мы сейчас находимся, на самом деле, на том этапе, как когда первые ружья впервые появились в войсках. Тяжеленные устройства, которые издавали очень громкий звук, стреляли недалеко, никуда особо не попадали, долго заряжались, во всем, короче, проигрывали луку и стрелам. Но те, кто на них поставил, они выиграли в перспективе. В какой перспективе? Сколько лет прошло от первых ружей до того, что мы сейчас имеем? У нас сценарии применения БПЛА только появились. Я впервые квадрокоптер с подвешенным ПГ-7 увидел в сентябре 2022 года. Через пять лет картина будет совсем иной. Как отличались самолеты в Первую мировую войну и самолеты во Вторую мировую.

Отдельно надо сказать, что теоретики использования дронов во всём мире сейчас весьма удивлены тому, что происходит в зоне СВО, и похоже, что чужой опыт впрок никому не идёт — в гонку БПЛА тактического звена включаются только те, кто имеет свой опыт применения. Вспоминая ещё раз ЦАХАЛ: на начало боевых действий в Палестине больше года шли боевые действия на Украине, десять лет в Сирии, интернет был заполнен роликами применения дронов, а на скопления израильских военнослужащих гранаты сбрасывают игрушечные БПЛА предыдущих поколений, которые применялись ещё в Сирии в 2016-м.

У кого больше потенциал в развитии дронов, у России или Украины?

Потенциал больше у нас. По всем параметрам. Сколько лет наши ура-патриоты говорили, что, мол, уничтожили всю свою промышленность. Но, как показала практика, мы свою промышленность в меньшей степени угробили, чем весь Запад вместе взятый. Про Украину я вообще молчу. То есть мы можем производить больше боеприпасов, больше танков, больше артиллерии и больше дронов. А как мы этим своим потенциалом распорядимся — покажет время.