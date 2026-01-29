Двух старших офицеров Минобороны полковника Юрия Захаренко и подполковника Михаила Баранова начали судить в Москве по обвинению в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, узнал «Коммерсантъ». Речь идет о поставках для охраны оружейных комнат комплектов «Страж», в которых отсутствовали необходимые детали. Ущерб оценили в полную сумму контракта — 299 млн рублей.

Первое заседание в Московском гарнизонном военном суде было назначено на 29 января, однако его перенесли из-за болезни одного из адвокатов, пишет газета.

Сотрудникам Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны Захаренко и Баранову предъявлено одно общее обвинение по ст. 285.4 ч. 2 п. «б» (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия), что максимально грозит лишением свободы на два года.

Кроме того, каждому вменяют по отдельности: полковнику Захаренко — финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК; до 8 лет тюрьмы), подполковнику Баранову — получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК; до 15 лет тюрьмы).

Не те «Стражи»

Эпизоды, связанные с гособоронзаказом, относятся к периоду 2021-2023 годов. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомился ТАСС, в 2021 году Захаренко и Баранов разработали техзадание на поставку 760 комплектов средств охраны комнаты для хранения оружия (КСОКХО) «Страж». Однако они не вписали требование, что в изделиях должен быть встроен GSM-модуль, с которым эти комплексы прошли испытания в 2016 году.

Как поясняет «Ъ», GSM-модуль обеспечивает передачу тревожных сигналов в виде звонков и смс, а также фото и видео на телефон.

КСОКХО «Страж» разработан российской компанией «Авиор» и представляет собой металлическую дверь со встроенным оборудованием, за которой размещаются видеокамеры и разного рода оповещатели. В 2015 году опытная партия «Стражей» была передана для испытаний в Минобороны. В 2016-м комплекс был принят на снабжение.

ТАСС отмечает, что одна из коммерческих компаний, проигравшая тендер на поставку «Стражей», пыталась добиться расторжения госконтракта, который был заключен с другим поставщиком, и многократно жаловалась в Минобороны, надзорные ведомства и суд на ненадлежащее качество поставляемых комплексов.

Победителем конкурса 2021 года была компания «Аргент Альянс» — с ней Минобороны и заключило сделку на 300 млн рублей, сообщал официальный канал военных следственных органов. Там говорилось, что Захаренко и Баранов должны были контролировать сроки и качество, но в августе 2022-го они подписали фиктивный акт проверки технических характеристик «Стражей», которые в действительности не соответствовали условиям.

По запросу военного следователя тогда было арестовано имущество фигурантов на общую сумму более 14 млн рублей.

Подсудимые с обвинением не согласны и настаивают, что действовали согласно нормативным требованиям и приказам Минобороны, не выходя за рамки своих полномочий.

Случайно отправил деньги

Отдельно Захаренко обвиняют в переводе денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)* в промежутке с 2021-го по 2022 год. Сам полковник сообщил ТАСС, что частично признал вину в этом, но утверждает, что предоставил свою карту для регулярного списания денег случайно.

По его рассказу, после запрета ФБК* в России он направил в организацию запрос на электронный адрес, найденный в интернете, чтобы убедиться, что не подписан на регулярные переводы денег.

«Ответное письмо содержало ссылку, как я тогда думал, на сервис проверки подписок. Перейдя по указанной ссылке, я ввел данные своей карты, с которой мог ранее совершать пожертвования», — сказал полковник.

После этого, по словам Захаренко, связь с ресурсом пропала, а открыть ссылку повторно не удалось, но в тот момент списания денег не произошло, и на время он забыл об этом.

«Только спустя четыре года мне стало известно, что после этого в течение семи месяцев с моей карты автоматически списывались платежи в размере 1 тыс. рублей в адрес неизвестного получателя, находящегося за пределами Российской Федерации», — передает его слова агентство.

Захаренко отметил, что всякий раз указывалось новое назначение платежей и невозможно было определить, кому именно отправляются деньги. Предупреждений о подозрительных операциях и риске блокировки карты со стороны банка не было, утверждает полковник.

Миллионная взятка

Подполковинку Баранову отдельно инкриминируют получение взятки в сумме около 1 млн рублей.

По версии обвинения, деньги ему передал представитель компании, аффилированной с подрядчиком Минобороны. В ответ подполковник взялся помогать в подписании актов приемки работ, игнорируя недочеты, считает следствие.

Баранов обвинение во взятке категорически отрицает.

* признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иноагентом, нежелательной организацией и ликвидирован