Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова к девяти годам колонии со штрафом в 800 тыс. рублей по делу о поставке бракованных бронежилетов для Минобороны. Суд также постановил удовлетворить иск военного ведомства на 2,4 млрд рублей, сообщает ТАСС.

По ходатайству прокуратуры, дело рассматривалось в особом порядке. Это было связано с тем, что Есипов в декабре пошел на сделку со следствием и полностью признал вину.

На заседании суда в понедельник прокурор запрашивала для него 12 лет заключения и штраф в 3,6 млн рублей. Она указала, что отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в период мобилизации. Но были и смягчающие обстоятельства — то, что Есипов помогал раскрыть преступление и имеет на иждивении несовершеннолетних детей, передает РИА Новости.

Защита Есипова, со своей стороны, просила приостановить его уголовное преследование, объясняя это тем, что он ждет отправки в зону военной операции на Украине, пишет «Коммерсантъ». Адвокат утверждал, что его подзащитного якобы готовы принять в одну из бригад Южного военного округа, и ссылался на имеющееся подтверждение от замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Обвинение выступило против приостановки уголовного дела, заявив, что контракт с Минобороны еще не заключен, и суд с этим доводом согласился.

Во вторник суд признал Есипова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в отмывании денег организованной группой в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). За мошенничество ему назначили восемь лет колонии, но в совокупности он получил девять лет — с учетом приговора Симоновского районного суда, который 8 октября 2024 года назначил Есипову два года за незаконную банковскую деятельность.

Согласно материалам дела, Есипов и другие сотрудники ГК «Пикет» в рамках госконтракта с Минобороны на средства защиты поставили более 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали заявленным требованиям. Как излагала в суде прокурор, в ГК «Пикет» сначала собирались закупить бронежилеты в Китае, но не смогли добиться быстрой поставки.

Потерпев неудачу, в компании решили самостоятельно соорудить требуемые товары, для чего закупили жилеты, которые используются для игры в страйкбол, а затем вложили в них бронеплиты. Однако испытания показали, что плиты хотя и способны в принципе защитить от пуль, но не содержат предусмотренного контрактом противоосколочного кевлара.

По версии следствия, деньги в сумме 2,4 млрд рублей, выделенные военным ведомством на реализацию контракта, похитили. Впоследствии Есипов и финансовый директор компании Виктория Антонова легализовали 1,9 млрд рублей от этой суммы через приобретение различного имущества. Оно было арестовано в рамках расследования, и теперь суд постановил конфисковать его в уплату ущерба. Есипов в качестве ответчика по гражданскому иску Минобороны обязан вернуть всю сумму в 2,4 млрд рублей.

Приговор не вступил в законную силу, у защиты есть время на его обжалование.

Другими фигурантами дела, помимо Антоновой, проходят бывший начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко, а также Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Дела Антоновой и Кальченко также будут рассмотрены в Мещанском суде, заседание назначено на 12 ноября.