Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика, передает ТАСС. Его признали виновным в вымогательстве и получении взятки (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) от экс-гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова.

Демчика обязали выплатить штраф в размере 3 млн рублей. Также суд постановил изъять у него 1 млн рублей, что равно сумме взятки. Эти деньги будут обращены в доход государства.

Помимо этого, Демчика лишили звания полковника. Кроме того, на протяжении пяти лет он не сможет занимать руководящие должности в органах власти и местного самоуправления.

Александр Свистунов, который ранее признал вину и заключил сделку со следствием, был освобожден от уголовной ответственности и из-под домашнего ареста. Суд также суд снял арест с его имущества на общую сумму более 35 млн рублей.

Владимир Демчик был арестован в августе, а Александр Свистунов — в октябре 2024 года. Следствие установило, что в 2017-м Свистунов передал Демчику, занимавшему тогда пост главы вещевого управления Минобороны, 4 млн рублей в обмен на то, чтобы «Княгининская швейная фабрика» стала соисполнителем по госконтрактам на поставку различного вещевого имущества для нужд российской армии.

В результате в период с 2017 по 2018 год Минобороны заключило с компанией, которую возглавлял Свистунов, 26 договоров на сумму более 574 млн рублей.

Демчика арестовали за получение крупной взятки через вымогательство, а на его имущество был наложен арест на общую сумму свыше 100 млн рублей. Телеграм-канал Shot утверждал, что в собственности экс-главы вещевого управления Минобороны были земельный участок площадью 696 кв.м, трехкомнатная квартира в Москве и три автомобиля, один из которых принадлежал супруге Демчика.

Свистунову вменяли дачу взятки в особо крупном размере (по ч. 5 ст. 291 УК). Позднее он заключил сделку со следствием, что позволило снизить изначальную сумму взятки, фигурировавшую в деле, с 4 млн до 1 млн рублей. Кроме того, было переквалифицировано обвинение в отношении Демчика — с получения взятки в особо крупном размере на получение взятки в крупном размере (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК).