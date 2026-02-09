После атаки Вооруженных сил Украины около 100 тыс. жителей Белгорода остались без воды. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов в ходе заседания областного правительства.

Причиной остановки подачи воды стало аварийное отключение двух насосов на водозаборе из-за перепадов электроэнергии, вызванных атакой ВСУ, пояснил глава областного центра.

«Порядка 100 тыс. абонентов остались без воды в центральной и северной части города», — сказал Демидов.

По словам мэра, с 10:00 был организован подвоз воды на улицах Куйбышева и Железнякова. Он также уточнил, что к 9:00 удалось восстановить подачу воды для 15 тыс. человек. Ожидается, что вода появится в домах у 55 тыс. абонентов в течение часа, а в течение трех часов — еще у 30 тыс. человек.

Исполняющий обязанности генерального директора «Белоблводоканала» Андрей Колесников сообщил, что в настоящий момент вся система водоснабжения уже приведена в рабочее состояние и остается лишь дождаться наполнения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что из-за масштабных ракетных ударов ВСУ в начале февраля, в Белгороде сложилась «крайне сложная» ситуация с коммунальной инфраструктурой.

В результате атак многие дома остались без отопления, газа и электроснабжения. Местные власти приняли решение об эвакуации определенных категорий граждан, включая многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноко проживающих пенсионеров.

Для оказания помощи было решено перевести пункты обогрева на круглосуточный режим работы и запустить резервные источники электроснабжения. Гладков также уточнил, что с горожан не планируется взимать плату за коммунальные услуги, которые не были оказаны ввиду атак ВСУ.