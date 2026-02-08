В Белгороде сложилась «крайне сложная» ситуация с коммунальной инфраструктурой, которая была повреждена в результате атак со стороны ВСУ. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в сотнях домов пока не будет отопления, а также проводится эвакуация определенных категорий граждан.

Причиной критической ситуации в Белгороде стали масштабные ракетные удары 3, 6, 7 и 8 февраля, которые нанесли серьезный урон энергетической инфраструктуре региона. Гладков заявил, что области предстоит пережить «очередной крайне сложный период времени».

«Те действия, которые наши энергетики и тепловики предпринимали последние двое суток, пока не приводят к долгожданному результату. Мы восстановили газоснабжение, нам остается подключить 500 потребителей по электроснабжению в домах. Мы решили проблемы с подачей холодной воды и водоотведением, но у нас есть проблема по отоплению», — заявил губернатор.

Глава региона уточнил, что как только ТЭЦ будет готова к подаче тепла, то его сразу начнут подавать в жилые дома, социальные объекты и коммерческие предприятия. Но пока что, продолжил Гладков, из-за продолжающихся атак противника на объекты энергетики и предстоящих холодов властям приходится идти на вынужденные меры.

Он отметил, что в связи с этим власти приняли решение слить систему отопления в 455 многоквартирных домах Белгорода, а также в 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах и других социальных и коммерческих объектах. Эту информацию также подтвердил мэр города Валентин Демидов.

«Если мы этого не сделаем, урон или ущерб будет практически катастрофический», — заявил Гладков.

Утром 8 февраля губернатор сообщал, что около 80 тыс. белгородцев до сих пор сидят без отопления, примерно 3 тыс. — без газа, около 1 тыс. — без электроэнергии. Он подчеркнул, что восстановительные работы продолжаются.

Гладков также заявил, что определенные категории граждан будут эвакуировать: например, для школьников старше 11 лет организуют временную отправку в детские лагеря в других регионах, включая Крым, а в приоритете — многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одиноко проживающие пенсионеры. «Заявки нужно оставлять в администрации города Белгорода», — добавил он.

Для помощи жителям были приняты разные меры, а пункты обогрева перевели на круглосуточный режим работы. Детские сады в Белгороде, где сохранились отопление, электроэнергия и вода, также будут работать круглосуточно — родители могут оставить там детей, оставив заявки в администрации города.

Губернатор заверил, что за неоказанные коммунальные услуги плата взиматься не будет.

«Никто не собирается ни с кого брать деньги за непоставленную услугу. Мы понимаем, что перебои были, это не вина ни энергоснабжающих организаций, ни управляющих компаний, это текущая обстановка, в которой мы с вами живем», — подчеркнул он. Порядок перерасчета разработают в ближайшее время.

Кроме того, глава региона рассказал, что докладывал о ситуации вице-премьеру Марату Хуснуллину и министру энергетики Сергею Цивилеву. По его словам, в регион уже прибыли дополнительные специалисты, которые принимают меры с учетом объемов полученных разрушений.

Мэр Белгорода Валентин Демидов назвал решение властей временной и «вынужденной мерой».

«В связи с резким понижением температуры и во избежание необратимых повреждений, региональный оперативный штаб был вынужден принять непростое решение о сливе систем отопления в 455 многоквартирных домах, 25 детских садах, 17 школах, 9 поликлиниках, 4 вузах и других социальных и коммерческих объектах. Это временная, вынужденная мера. Как только ремонтные работы на ТЭЦ позволят, мы начнем заполнять системы и подавать теплоноситель обратно — в дома, соцобъекты», — заявил глава города.

Он добавил, что энергетики, газовики и теплоэнергетики прикладывают «поистине героические усилия», но масштаб разрушений огромен.

Накануне Демидов сообщал, что после обстрела запустили резервные источники электроснабжения, в администрации также объявили об ограничении работы лифтов.