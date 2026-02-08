Белгород и округ подверглись очередной ракетной атаке, она отражена, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что из-за обстрелов ситуация с городской инфраструктурой «достаточно сложная» — у тысяч людей нет света и тепла. С утра субботы Белгород подвергся четырем ракетным атакам, в результате которых были повреждены энергообъекты.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО — отражена ракетная атака противника. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил ночью глава Белгородской области в своем телеграм-канале. Позже он добавил, что режим «ракетной опасности» снят.

Утром 8 февраля Гладков заявил, что в Белгороде по-прежнему «достаточно сложная ситуация».

«Несмотря на все героические усилия энергетиков, восстановление идет крайне сложно. Очень много порывов — явных или которые мы видим, только когда начинаем подключение к сети, происходит замыкание — и опять начинают свою работу энергетики сначала. Работа не останавливалась ни на одну секунду, она и сейчас продолжается», — отметил он.

По его данным, около 80 тыс. жителей Белгорода сейчас без тепла, примерно 3 тыс. — без газа, и еще 1 тыс. человек — без электроэнергии. По словам губернатора, сейчас все проблемы должны быть решены, и уточнил, что в городе открыты пункты обогрева, где можно «зарядить телефон, попить горячего чая, задать вопросы, <…> постараться посидеть, отдохнуть».

Вечером 7 февраля мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что после ракетной атаки на город «вновь пострадали инфраструктурные объекты». Он подчеркнул, что все оперативные службы трудятся в усиленном режиме, непрерывно идут восстановительные работы коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, он рассказал, что в Белгороде запущены резервные источники снабжения электроэнергией, так как после утреннего масштабного ракетного удара в городе были повреждены объекты коммунальной инфраструктуры и у граждан пропали свет, тепло и вода.

Утром 8 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом сбиты 11 реактивных дронов самолетного типа, пострадавших нет.

«В результате отражения атаки в Бежицком районе города Брянска повреждены заборы, фасад, остекление двух частных жилых домов. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он.

Накануне вечером Богомаз рассказал, что Брянская область подверглась атаке ракет большой дальности «Нептун» и систем реактивного залпового огня Himars, в результате чего в семи муниципальных пунктах пропало тепло и энергоснабжение, а в Выгоничском районе пострадали двое мужчин. Кроме того, были повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь, отметил губернатор.

Утром 8 февраля Минобороны России заявило, что ночью были сбиты 22 дрона самолетного типа: 11 из них — над Брянской областью, четыре — над Калужской, один — над Курской. Еще шесть — над Черным морем.