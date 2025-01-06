Российские военные взяли под контроль город Курахово в ДНР, сообщило 6 января Минобороны России. Ведомство отмечает, что это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

В сообщении Минобороны Курахово называется важным логистическим узлом, контроль над которым существенно затруднил «тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении», лишив украинские войска возможности вести обстрелы Донецка из артиллерийских систем.

«После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики», — отчиталось ведомство.

Во время боев за этот населенный пункт украинские войска потеряли более 12 тыс. человек, около 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин, отчиталось Минобороны. Как утверждает ведомство, за два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными. Всего для удержания контроля над городом командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих, говорится в сообщении.

Курахово находится в западной части ДНР в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Это один из крупнейших населенных пунктов в юго-западной части Донбасса, который пытались контролировать ВСУ после освобождения Угледара.

Минобороны отметило, что за десять лет Киев «превратил» Курахово в «мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций».

«С севера он прикрывается водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений. Для обороны города противник стянул крупные силы», — говорится в заявлении.

В наступательных действиях были задействованы подразделения «Южной» группировки войск, уточнило Минобороны. «Особо отличились <…> военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад», — отметило ведомство.

Власти Украины не комментировали заявление Минобороны России о переходе Курахово под контроль российских войск. В сводке украинского Генштаба от 6 января указывалось, что на кураховском направлении продолжались бои.

Бои за Курахово шли с начала ноября. За это время российские войска заняли несколько населенных пунктов к северу и к югу от города. Позже под контроль ВС России перешла вся жилая застройка в Курахово. В последние дни самые интенсивные бои велись в промзоне в районе Кураховской ТЭС и трубного завода на западных окраинах города.

Главком ВСУ Александр Сырский и Генштаб Украины называли кураховское направление в числе тех, где положение украинских войск было наиболее осложненным. 20 декабря ВСУ подтвердили отход с позиций к югу от Курахово. Представители оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» указали, что такое решение было принято «во избежание окружения».

После взятия Курахово ВС России сосредоточатся на удержании Красноармейска (Покровска), который считается последним крупным опорным пунктом ВСУ на этом направлении, отмечал военный эксперт Анатолий Матвийчук.