Тушинский районный суд Москвы приговорил Станислава Ружицкого к 15 годам колонии строго режима по делу об организации наркотрафика, сообщила Генпрокуратура. Его также обязали выплатить 1 млн рублей в доход государства.

По версии следствия, в 2009 году Ружицкий создал организованную группу для незаконного сбыта психотропных и наркотических средств. Для конспирации запрещенные вещества доставляли грузовой почтой на склад одной из транспортных компаний, после чего их изымали и размещали в тайниках по всей территории Москвы.

Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что обвиняемый распределял незаконные вещества между сообщниками-сбытчиками. В частности, в 2011 году он подготовил к незаконному распространению более 8 кг наркотиков, а в мае 2012-го — свыше 11,7 кг.

В этот же период — с 2011 по 2012 год — группировка прекратила свою деятельность, поскольку ее участники были задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Однако Ружицкому удалось уехать из России и скрыться за границей. В феврале 2026 года его объявили в международный розыск.

Перемещения организатора наркотрафика удалось отследить по каналам Интерпола. В марте 2024 года он был задержан правоохранительными органами Венесуэлы, а после — экстрадирован в Россию.

В результате Ружицкого осудили по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).