В Красноярском крае больше недели ищут супругов, которые пропали во время сплава по реке Агул. 43-летний Андрей и 45-летняя Юлия перестали выходить на связь 20 июня.

По данным телеграм-канала Shot, пропавшая пара — сотрудники логистической фирмы из Красноярска ООО «Торгово-логистическая служба».

Сплав должен был происходить на территории Ирбейско-Саянского округа на реке Агул, но до места назначения туристы так и не добрались. Спасатели уже девять дней ведут поиски, за это время они исследовали 58 км береговой линии и порядка 40 тыс. кв. м акватории с помощью эхолота.

Поисковая группа нашла только две пустых лодки, в которых пара должна была сплавляться по реке, и разбросанные вещи. Самих супругов обнаружить не удалось. По предварительным данным, их лодка могла перевернуться — из-за сильного течения в этом месте и затора из бревен супруги, вероятнее всего, утонули. Их продолжают искать водолазы.

Телеграм-канал Shot сообщает, что место исчезновения супругов находится приблизительно в 200 км от области пропажи семьи Усольцевых. В сентябре 2025 года двое взрослых с ребенком ушли на прогулку в лес и исчезли. Никаких следов до сих пор не нашли, это породило большое количество различных версий произошедшего.

СМИ уже называют район в Красноярском крае «аномальной зоной» и «петлей смерти», в которой за последние годы бесследно пропали как минимум семь человек. В их числе бывший боец спецназа Виктор Потаенков, который ушел в поход в парке Красноярские Столбы по туристической тропе 9 марта и так и не вернулся, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, который исчез в 2019 году, и турист Владимир Ращепкин.