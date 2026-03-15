В национальном парке «Красноярские Столбы» 9 марта пропал 55-летний бывший спецназовец Виктор Потаенков. На следующий день он должен был встретить жену в аэропорту. По данным «ЛизаАлерт», 15 марта в операции по поиску пропавшего приняли участие 35 добровольцев, сотрудники МЧС и отряд «Азимут».

«Поисковики продолжают осматривать тропы, сходы с них; территорию с воздуха обследовали с помощью беспилотника <…> к сожалению, Виктор Иванович все еще не найден», — сказано в сообщении отряда.

«Красноярские Столбы» — национальный парк, расположенный на северо-западных отрогах Восточного Саяна, которые примыкают к Среднесибирскому плоскогорью. Площадь территории составляет 47 219 га. Примерно 98% пространства занято лесами, при этом свыше половины из них представлены среднегорно-таежными темнохвойными массивами. Среди крупных и средних хищников, обитающих в «Красноярских Столбах», зафиксированы бурый медведь, волк, рысь, росомаха, лисица и барсук.

Как сообщили в КГКУ «Спасатель», 10 марта спасатели совместно с полицейскими обследовали около 10 км лесных дорог в районе скалы Такмак. Через два дня площадь поисков расширили — было проверено уже 25 км горно-таежной местности.

Спасатели уточнили, что осматривали не только туристические маршруты, но и труднодоступные участки, а также дикие тропы, которые отсутствуют на картах. Однако найти пропавшего пока не удалось.

Инструктор-проводник ТИЦ Красноярского края Максим Соболев рассказал NGS24.RU, что погодные условия осложнили поиски следов Потаенкова, так как выпавший снег полностью занес тропы.

«А если где-то он свернул в сторону, то мало ли там что могло случиться. Даже если просто отошел в туалет и там что-то случилось — найти [его] практически невозможно», — пояснил он.

По данным Ngs24.ru, 9 марта Потаенков, на котором были темная шапка и синий пуховик, оставил свой Ford Focus возле парковки у восточного входа в «Красноярские Столбы» и ушел в неизвестном направлении.

Записи с камер видеонаблюдения показывают, что мужчина направился на лестницу. По словам его знакомых, он мог отправиться к скале Ермак. Автомобиль мужчины был эвакуирован 11 марта.

Руководитель поискового отряда Светлана Торгашина сообщила изданию, что Потаенков никому не рассказал, куда именно собирается идти и с какой целью.

«Я так поняла, что друзья удивлены, что он один поехал», — сказала она.

По сведениям Shot, Потаенков ранее служил в спецназе и занимался любительским футболом. В день исчезновения его тренировка была отменена, после чего он планировал выйти на прогулку с собакой, но в последний момент решил не брать питомца. «Ушел в поход, как и семья Усольцевых», — отмечается в посте.

Также Shot сообщает, что мужчина регулярно ходил в походы и имел соответствующую подготовку. Первым по поводу его пропажи забил тревогу друг: он несколько раз пытался дозвониться, но не смог и обратился в полицию. Уточняется, что 10 марта Потаенков должен был встретить жену в аэропорту, однако там так и не появился.