Премьер-министр Армении Никол Пашинян спустился в метро Еревана и поругался с пассажиркой, которая обвинила его в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. Видео перепалки и перевод слов Пашиняна с армянского приводит NEWS.am.

Как пишет издание, Пашинян «вышел из себя», когда его спросили о массовом исходе армянского населения из Карабаха.

«Мы сделали все, чтобы вы жили в Карабахе, и в 2023 году именно вы обвиняли меня в том, что закрыли границы, чтобы народ не выезжал из Карабаха в Армению. Теперь вы приехали сюда и говорите: ой, а мы хотели вернуться», — заявил премьер.

Он добавил, что армянские власти «потратили миллиарды из заработанного гражданами Армении», чтобы жители Карабаха могли остаться в регионе.

«Так почему же вы не остались? И об этой карте [речь о значке в виде карты Армении, который носит Пашинян — RTVI] не говорите с таким презрением. Не пытайтесь, вы, сбежавшие, говорить, что я сдал Карабах», — сказал Пашинян.

Накануне похожий инцидент произошел во время визита армянского премьера в город Чаренцаван. Одна из жительниц обвинила Пашиняна в том, что он «продал» Карабах и «обманул» тех, кто поддерживал его во время «бархатной революции» 2018 года. Пашинян в ответ заявил, что «вытащил» народ Армении из «карабахской ловушки», и «люди рады» этому, передает NEWS.am.

Несколькими днями ранее, 18 марта, армянский премьер заявил, что Ереван якобы всегда признавал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, но скрывал это от народа.

Министр внутренних дел Армении Арпине Саргсян в тот же день сообщила, что гражданство республики получили 34,6 тыс. человек, перемещенных из Карабаха. Случаев отказа, по ее словам, не было.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) прекратила существование осенью 2023 года после того, как Азербайджан в результате военной операции получил полный контроль над регионом. В августе 2025 года главы МИД Армении и Азербайджана в присутствии лидеров двух стран Никола Пашиняна и Ильхама Алиева парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений. Посредниками между Ереваном и Баку выступали США.

В июне 2026 в Армении пройдут парламентские выборы. Официальный старт предвыборной кампании намечен на начало мая. При этом Пашинян и его соратники по правящей партии «Гражданский договор» с конца февраля совершают регулярные поездки по регионам страны.

Хотя эти визиты называются внутрипартийными, «по содержанию обсуждений и заявлениям они напоминают предвыборную кампанию», отмечает Armenia Today.

Некоторые видео из этих поездок, опубликованные Пашиняном, получили популярность в соцсетях. В серии роликов премьер и спикер парламента Ален Симонян, сидя в автобусе, перекусывают кукурузой, пирожками, лавашом, вареным картофелем, а другие члены команды танцуют во время поездки. Видео обычно завершаются тем, что Пашинян показывает в камеру жест в виде сердечка.