«Троицу» Андрея Рублева доставили из храма Христа Спасителя к Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде. Как передает ТАСС, автофургон компании «Арт-Курьер», в котором перевозили икону, сопровождали автомобили ДПС. Вся поездка заняла около 2 часов 45 минут.

Сначала образ будет находиться во временном шатре на Красногорской площади перед Троице-Сергиевой лаврой, а вечером его торжественно заберет патриарх Кирилл вместе с игуменом и насельниками обители. Они перенесут икону в Троицкий собор лавры, где начнется всенощное бдение по случаю праздника Святой Троицы 23 июня.

О том, что «Троица» к празднику вернется в Троице-Сергиеву лавру, сообщили ранее в монастыре. Пресс-служба лавры отмечала, что в храме она будет помещена в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для иконы климат.

«Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей», — добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что у верующих постоянно будет возможность помолиться перед святыней.

«Троица» Андрея Рублева была написана в первой трети XV века, это одна из самых известных русских икон. До 1917 года икона находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. В Государственной Третьяковской галерее икона хранилась с 1929 года.

В середине мая 2023 года стало известно о решении президента России Владимира Путина передать «Троицу» Русской православной церкви. Пресс-служба Московского патриархата сообщала, что решение главы государства принято «в ответ на многочисленные просьбы верующих».

Искусствоведы и сотрудники Третьяковской галереи выступили против передачи иконы, указав на ее нестабильное состояние. В Институте искусствознания предупреждали, что после передачи РПЦ «Троица» может погибнуть, поскольку она сравнима с «тяжелобольным человеком». Занявшего сторону реставраторов протоиерея Леонида Калинина запретили в служении.

В начале июня прошлого года икону перевезли в храм Христа Спасителя, где она оставалась доступной для поклонения до 18 июля — на месяц дольше, чем планировалось. Русская служба «Би-би-си» подчеркивала, что икона находилась в храме в обычной витрине без климат-контроля. 19 июля 2023 года «Троицу» доставили в центр реставрации им. Грабаря.

В январе этого года икону к Рождеству снова привезли в храм Христа Спасителя. «Би-Би-Си» утверждала со ссылкой на источники, что это было сделано в двадцатиградусный мороз, после чего икону вновь установили в обычной витрине без климатического контроля, сняв профилактические заклейки.

Согласно договору, который Третьяковка и Троице-Сергиева лавра заключили в июле прошлого года, «Троица» была передана РПЦ на 49-летний срок с возможностью продления.