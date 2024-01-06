Икону Андрея Рублева «Троица» в преддверии Рождества доставили из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. Грабаря в московский храм Христа Спасителя. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

В сообщении уточняется, что в реставрационной мастерской икона находилась «под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем», а в храме помещена «в специальный киот у правого клироса» и останется там на время рождественских богослужений.

Два близких к Министерству культуры источника рассказали «Би-би-си», что «Троицу» перевезли в храм Христа Спасителя поздно вечером 5 января, в двадцатиградусный мороз, и установили в обычной витрине без климатического контроля, сняв профилактические заклейки. По словам собеседников издания, перед транспортировкой иконы реставрационный совет не обсуждал ни ее состояние, ни возможность перемещения.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин утвердил решение о передаче «Троицы» Русской православной церкви в ответ «на многочисленные просьбы православных верующих». Ее планировали сначала выставить в храме Христа Спасителя (по словам патриарха — на год), а потом перевезти на постоянное хранение в Троице-Сергиеву лавру.

Генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева подчеркивала, что икону можно будет хранить в Троице-Сергиевой лавре только в витрине с климат-контролем при постоянной температуре +19 и относительной влажностью 50-55%.

Искусствоведы и сотрудники Третьяковской галереи, в которой «Троица» хранилась с 1929 года, выступили против передачи, ссылаясь на нестабильное состояние памятника иконописи. Протоиерей Леонид Калинин, занявший сторону реставраторов, был запрещен в служении.

В начале июня, накануне празднования Троицы, икону перевезли в храм Христа Спасителя, где она оставалась доступной для поклонения до 18 июля — на месяц дольше, чем планировалось. Срок ее нахождения в ХХС был продлен по решению РПЦ. На следующий день, 19 июля, «Троицу» доставили в центр им. Грабаря для осмотра. В Мосгордуме требовали объяснений по поводу того, почему икону держали в стеклянной витрине без климат-контроля.

«Троицу» Рублева перевезли в храм Христа Спасителя. Фотогалерея

В июле Третьяковка и Троице-Сергиева лавра заключили договор, согласно которому икона передается в безвозмездное пользование Русской православной церкви на 49-летний срок. Замглавы Третьяковской галереи Ринат Шигапов, подписавший документ в отсутствие своей начальницы Зельфиры Трегуловой, вскоре покинул должность.

Искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на протокол заседания расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи рассказала, что после пребывания образа в лавре на иконе было обнаружено 61 «существенное изменение».

В декабре гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью RTVI заявил, что «Троицу» можно разместить в Церкви в честь Сошествия Святого Духа на апостолов в Троице-Сергиевой лавре, поскольку «в большом [Троицком] соборе, где она конкурирует с мощами Сергия Радонежского, точно климат не создать». В Троицком соборе икона Рублева хранилась до 1917 года.