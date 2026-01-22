В Одинцово в одном из торговых комплексов неизвестные избили активистов «Здорового Отечества», пришедших с проверкой в табачный киоск в рамках антивейп-рейда. Об этом сообщили сами представители движения в своем телеграм-канале. Пострадавших поддержал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Инцидент произошел в одном из ТЦ на улице Свободы. Общественники опубликовали видео посещения табачной лавки, где они проверяли товар, который показался им сомнительным — у продукции, судя по записи, не было необходимой маркировки.

Пока активисты разговаривали с продавцом, в это время появилось несколько неизвестных, которые сначала устроили с ними конфликт, а затем стали бить их.

По словам представителей «Здорового Отечества», нападавшие нанесли им несколько ударов по голове и телу. Среди пострадавших оказалась женщина — супруга одного из активистов, у нее разбита губа. Кроме того, в ходе потасовки была повреждена техника.

На место происшествия приехала полиция и забрала участников общественного движения в отдел. Как утверждает организация, при этом никто из нападавших задержан не был.

«Более того, нападавшие открыто запугивали наших активистов, заявляя о “связях” в правоохранительных органах и своей полной безнаказанности», — говорится в посте.

«Здоровое Отечество» опубликовало видео нападения. Представители движения призвали привлечь к ответственности всех причастных к потасовке, а также заверили, что попытки давления, угроз и насилия никак не скажутся на работе.

Активистов поддержал Умар Кремлев. В своем телеграм-канале он назвал эту ситуацию «абсурдной» и написал, что торговцы вейпами «переходят все границы».

«Надеюсь и уверен, что компетентные органы разберутся в этом. Мы, в свою очередь, будем следить за общественным контролем», — сказал он.

«Здоровое Отечество» — общероссийское общественное движение, основанное в 2022 году по инициативе Екатерины Лещинской. Оно направлено на укрепление национальных ценностей через популяризацию спорта и здорового образа жизни. Цель организации — создать физически, морально, духовно и нравственно здоровое общество.