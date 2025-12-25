Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в интервью программе «Что это было» на RTVI рассказал, какие болезни вызывает употребление вейпов.

Шуров пояснил, что вейпы очень опасны для здоровья. «Это маркетинговый ход по вовлечению подростков в никотиновую зависимость», — предупредил врач.

Сегодня из-за вейпинга молодые люди за несколько лет «накуривают» тяжелые проблемы с легкими и дыхательную недостаточность, как у стариков, рассказал нарколог. «Это просто катастрофа», — констатировал Шуров.

«Есть отдельно болезнь вейперов — очень тяжелая пневмония, делающая инвалидом», — продолжил врач.

Он также раскрыл, какую опасность представляют пищевые добавки в вейпах.

«Когда ты ими ингалируешься, они бомбардируют твои легкие, сурфактанты, разрушают альвеолы, нарушают иммунитет. Что толку писать, что это пищевые добавки? Мы же едой не дышим», — пояснил Шуров.

Вейпы давно пора запретить, считает нарколог. По его словам, сегодня дети с 12 лет «парят дома так, что обои отклеиваются».

«Привозят родители, думают, что он наркотиков объелся. Он просто всю ночь курил, пил энергетики и не спал. Для молодого мозга этого достаточно, чтобы был психоз», — заключил Шуров.