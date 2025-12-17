На пленарном заседании Госдумы 17 декабря во втором и третьем чтениях был принят законопроект о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта с 1 сентября 2026 года. Единственное исключение из нового правила — если в населенном пункте есть только одна точка сбыта такой продукции.

Внесение изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» инициировал хабаровский краевой парламент.

Предусматриваемые законопроектом новые правила затрагивают любую продукцию, содержащую табак или никотин, вейпы и кальяны. Тем самым расширяется уже действующий в России частичный запрет на торговлю вейпами: сейчас их нельзя продавать за пределами специализированных торговых точек, дешевле минимальной цены и несовершеннолетним.

В начале ноября 2025 года президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи полного запрета на продажу вейпов в стране. Аналогичные меры на местном уровне принимают власти отдельных регионов. В частности, с 1 марта 2026 будет запрещена продажа вейпов и электронных сигарет в Пермском крае. В порядке эксперимента такой же запрет в следующем году введут в Нижегородской и Саратовской областях.

Параллельно Минфин РФ ведет разработку поправок к законопроекту о лицензировании оборота сигарет и вейпов. По словам замглавы ведомства Алексея Сазанова, после их принятия с 1 сентября 2026 года власти регионов смогут сами устанавливать полный пятилетний запрет на реализацию этой продукции в розницу.