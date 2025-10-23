В Нижегородской области с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 планируют полностью запретить продажу вейпов. Это следует из проекта федерального закона.

В документе сказано, что мера затронет электронные сигареты, устройства для нагревания табака, никотиносодержащие и безникотиновые жидкости, а также бестабачные смеси для нагревания.

Как отмечается в проекте, целью эксперимента является снижение масштабов потребления табачной и никотиносодержащей продукции населением. В случае успешной реализации проекта, опыт могут распространить и на другие регионы России.

Еще в августе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поднял вопрос о полном запрете продажи вейпов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он попросил наделить региональные власти полномочиями для борьбы с этим видом курения и сделать Нижегородскую область пилотным регионом при введении этого запрета.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума «выйдет на принятие» законопроекта о полном запрете продажи вейпов в России в течение ближайших двух месяцев. Инициативу также поддержал Путин.

Как отмечал Володин, «абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов», однако ранее подобные инициативы не находили поддержки в правительстве. Как подчеркнул спикер Госдумы, теперь ситуация изменилась благодаря поддержке российского лидера.

Ранее с аналогичным предложением выступал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он заявлял, что вейпы — это «оружие геноцида».