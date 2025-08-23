В течение ближайших двух месяцев Государственная дума «выйдет на принятие» законопроекта о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил ее председатель Вячеслав Володин в своем аккаунте в мессенджере МАХ. По его словам, такая возможность появилась благодаря поддержке президента страны.

Накануне, 22 августа, вопрос о полном запрете продажи вейпов в России поднял нижегородский губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с Владимиром Путиным.

Он назвал вейпы «гадостью» и предложил наделить региональные власти полномочиями для борьбы с этим видом курения — причем и с продажей устройств, и с их использованием, — а также попросил сделать Нижегородскую область пилотным регионом при введении этого запрета.

Аналогичное предложение ранее выдвигала Вологодская область, губернатор которой Георгий Филимонов называл вейпы «оружием геноцида». Однако только сейчас эта инициатива получила полную поддержку главы государства.

«Считайте, что я уже согласился сразу, хорошее предложение», — ответил Владимир Путин.

После этого депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев, входящий в состав думского комитета по охране здоровья, выразил уверенность в том, что «пилотный проект в конкретном регионе в самом скором времени распространится и на другие регионы РФ».

В 2024 году в рамках открытого урока «Разговоры о важном» Путин уже затрагивал тему борьбы с курением вейпов. В ответ на предложение школьницы обложить вейпы налогом для финансирования строительства спортивных объектов президент отметил, что этот вид курения воспринимается молодежью как «крутой и модный», но на самом деле вызывает «проблемы с памятью, с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом».

«С этими электронными сигаретами в легкие, оказывается, проникают различные болезнетворные микроорганизмы. А для молодых людей, что особенно важно, репродуктивная функция снижается», — предупредил школьников глава государства.

Сегодня, 23 августа, спикер Госдумы Вячеслав Володин дал понять, что полный запрет вейпов будет принят на уровне федерального законодательства — причем в кратчайшие сроки. Он заверил, что «абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов», но все предыдущие их инициативы на этот счет не поддерживались правительством России. Теперь же, по его словам, при поддержке президента ситуация изменится.

«После решения президента в ближайшие 2 месяца мы выйдем на принятие законопроекта», — заверил председатель Госдумы.

Он рассказал, что проводил в своем телеграм-канале опрос по поводу полного запрета продажи вейпов и курительных жидкостей для них. В опросе поучаствовали 265 тысяч человек, и 74% из них поддержали такой запрет, отметил Володин.

В мае 2024 года депутаты ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди» вносили на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них. Хамзаев тогда заявлял, что курение вейпа «вызывает чудовищную форму онкологии, вторичные мутации организма, смерть и другие патологии». Инициатива не получила поддержку правительства: оно решило ограничиться постановлением Минздрава о запрете курительных жидкостей с определенными пищевыми добавками.

Глава ГД также напомнил, что с 2023 года в России запрещена продажа электронных сигарет несовершеннолетним. Впоследствии штрафы за нарушение этого запрета были повышены, а для рецидивистов введена уголовная ответственность. Однако, по словам Володина, этих мер оказалось недостаточно.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2023 году более 7 млн человек в мире умерли от последствий курения. Оно занимает первое место среди причин смертности среди мужчин и седьмое — среди женщин. В России самым курящим регионом, как утверждает Минздрав, является Еврейская автономная область (ЕАО): никотинсодержащую продукцию потребляет каждый третий местный житель старше 15 лет.

В августе 2024 года Минздрав РФ опубликовал официальное предупреждение о том, что курение вейпов провоцирует развитие опасного легочного заболевания — EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury).

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Сергей Бабак пояснял RTVI, что эта болезнь развивается из-за попадания бактерий в легкие курильщиков, то есть по сути представляет собой пневмонию. Заражению способствуют общее ослабление иммунитета на фоне курения и конкретные жироподобные компоненты попадающих в легкие испаряемых жидкостей для вейпов.

Зависимость от потребления никотина с помощью вейпов широко распространилась из-за «социологичности» этого вида курения, заявил RTVI психиатр, нарколог и когнитивно-поведенческий терапевт, автор книги «Зависимость и её человек» Марат Агинян.

«Изящные электронные девайсы эстетичнее и солиднее, с ними легче и приятнее встраиваться в современную социальную действительность, чем с табаком: табак не везде можно курить, это неприятный запах и дым», — объяснял он популярность вейпов и электронных сигарет.

Судя по статистике на 2023 год, за предшествующие несколько лет доля курильщиков вейпов среди курящих россиян выросла почти втрое. С февраля-2022 по февраль-2023 объем продаж электронных сигарет и вейпов в России увеличился на 12% год к году в натуральном выражении и на треть — в денежном. Однако в 2024 году в связи с подорожанием жидкостей для вейпов россияне вновь нарастили спрос на обычные сигареты.