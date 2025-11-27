В Пермском крае депутаты заксобрания 27 ноября одобрили запрет продажи вейпов и «айкосов». Инициатива, с которой ранее выступил губернатор Дмитрий Махонин вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Глава региона ранее заявлял, что производители и продавцы вейпов оказывают давление как на местных, так и на федеральных властей, настаивая, что «противников запрета больше, чем есть на самом деле»: «Но с началом первого квартала постараемся сделать так, чтобы закон вступил в силу».

«Инициативу губернатора Дмитрия Махонина депутаты поддержали в двух чтениях. Со следующего года на территории Прикамья вводится запрет на розничную продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции», — говорится на сайте местного парламента.

Запрет распространится не только на сами устройства — вейпы и системы нагревания табака типа «айкос», — но и на их составные части и элементы, используемые для создания никотиносодержащего или безникотинового аэрозоля и пара. Это касается электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака.

За нарушение запрета с марта следующего года начнут действовать штрафы: для должностных лиц они составят от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс.

Пермские депутаты напомнили, что в регионе с 2024 года действует частичный запрет на продажу вейпов, их запрещено продавать в павильонах.

В мае губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что вейпы, как и алкоголь, нужно запретить, так как они являются «оружием геноцида».

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что ведомство подготовило поправки ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота сигарет и вейпов. Они позволят регионам самостоятельно вводить полный запрет на продажу вейпов сроком на пять лет, начиная с 1 сентября 2026 года.

В регионах, где полный запрет вводиться не будет, продавцов обяжут получать лицензию, заплатив госпошлину (800 тыс. рублей для оптовиков и 20 тыс. для розницы).

Первой о готовности запретить продажу вейпов 17 ноября заявила Саратовская область, где местный парламент инициировал проведение эксперимента с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года. Глава региона Роман Бусаргин объяснил решение тем, что продавцы игнорируют ограничения по защите здоровья детей.

Сейчас в России действует частичный запрет на продажу вейпов — нельзя продавать несовершеннолетним, ниже минимальной цены и вне специализированных магазинов.

В начале ноября президент Владимир Путин поддержал идею полного запрета вейпов в стране.