Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил RTVI, что ничего не слышал о планах своего клиента отправиться на фронт танкистом. Ранее о том, что отбывающий срок за смертельное ДТП актер собирался подать ходатайство об участии в СВО, написал Shot. Ефремова могли перепутать с другим человеком, предположил адвокат, но имя этого «товарища» не назвал.

Shot со ссылкой на источник из окружения семьи Ефремова сообщил, что в 2022 году он делился планами по подаче ходатайства об отправке в зону СВО. «Он сказал, что готов быть танкистом, ведь умеет водить, а с алкоголем после посадки ему пришлось распрощаться. Тогда близкие и руководство колонии отговорили его от этой идеи», — говорится в сообщении канала.

Юрий Падалко утверждает, что, вплотную работая с Ефремовым, ничего об этих планах не знает.

«Мы часто встречаемся, тесно общаемся, но слышу об этом в первый раз. Я работаю с ним с 2020 года, у меня такой информации нет, честное слово. Извините за черный юмор и сарказм, но место танкиста, насколько мне известно, в итоге было занято. Так что, скорее всего, перепутали Ефремова с тем товарищем, чью фамилию я не буду называть», — сказал адвокат RTVI.

Также Shot написал, что документы Ефремова для подачи на УДО почти подготовлены, среди них есть медицинские справки о состоянии здоровья, и актер «при идеальном раскладе», вероятно, встретит Новый год дома. В августе канал уже прогнозировал, что из-за проблем со здоровьем Ефремова выпустят по УДО к Новому году.

Комментируя это сообщение, Падалко заявил RTVI, что работа в этом направлении ведется, но никакой конкретики пока нет.

«Никаких сроков я обозначать не буду, потому что это не совсем корректно, не совсем этично. Нам важно добиться положительного результата, поэтому мы работаем тщательно, напряженно, плотно, скрупулёзно. Когда всё уже будет готово, мы подадим [на УДО]», — добавил адвокат.

В конце июня Shot писал, что Ефремову предложили условно-досрочное освобождение за участие в боевых действиях на Украине. По данным канала, движение «Ветераны России» готовило соответствующее письмо в колонию, где актер отбывает наказание.

Дело Ефремова

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве летом 2020 года. Машина актера выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого затем скончался в больнице от полученных травм. В ходе медосвидетельствования было установлено, что в момент аварии Ефремов был пьян.

Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил его к восьми годам колонии, но в октябре того же года Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года колонии. В 2023 году Ефремов подал ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, но потом отозвал его.

В марте 2024 года председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков сообщил в своем телеграм-канале, что администрация исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области, где отбывает наказание Ефремов, одобрила его условно-досрочное освобождение. «Теперь все зависит от предстоящего суда», — утверждал правозащитник. Однако в УФСИН тогда заявили, что защита актера не подавала прошение об УДО.