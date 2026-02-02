Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украине пройдет 4-5 февраля. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Представитель Кремля уточнил, что изначально второй раунд работы группы, занимающейся вопросами безопасности, был запланирован на 1 февраля, однако не состоялся ввиду того, что потребовалась «дополнительная стыковка графиков делегаций России, Украины и США.

«Среда-четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что встреча делегаций в Абу-Даби, запланированная на 1 февраля, может быть перенесена из-за обострения отношений между США и Ираном.

Первый этап переговоров Москвы и Киева с участием США, в ходе которого стороны впервые напрямую обсудили мирный план Вашингтона, прошел в закрытом режиме Абу-Даби 23 и 24 января.

Все участники встречи оценили ее как конструктивную. Со стороны России в переговорах участвовали представители Министерства обороны, возглавляемые руководителем Главного управления Генштаба, адмиралом Игорем Костюковым.

Как писали ТАСС и Reuters, наиболее сложным пунктом в ходе обсуждений стал вопрос о территориях. Помимо этого, стороны также коснулись вопроса создания буферной зоны. Песков называл темы контроля над Донбассом и западных гарантий безопасности для Украины одними из главных препятствий на пути к заключению соглашения.

В конце января спецпосланник президента США Стив Уиткофф оптимистично оценил встречу во Флориде с участием спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, министра финансов США Скотта Бессента, старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума и зятя президента США Джареда Кушнера.