Следующие трехсторонние переговоры России, Украины и США пройдут 4 и 5 февраля в Абу-Даби, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Наша переговорная команда только что отчиталась. Были назначены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному обсуждению, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному завершению войны», — говорится в сообщении.

Предыдущий этап трехсторонних переговоров в столице ОАЭ состоялся 23-24 января. В ходе встречи стороны впервые напрямую обсудили мирный план Вашингтона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что продолжение переговорного процесса в формате Россия-США-Украина запланировано на 1 февраля. Представитель Кремля отмечал, что одним из главных препятствий на пути к заключению мирного соглашения остаются вопросы контроля над Донбассом и западных гарантий безопасности для Киева.

Ранее Reuters написал, что запланированные на 1 февраля переговоры представителей Украины, России и США в Абу-Даби может не состояться. Соответствующий вывод агентство сделало на основании слов Зеленского в опубликованном накануне вечернем обращении. Украинский лидер, в частности, заявил, что Киев «рассчитывает на встречи на следующей неделе и готовится к ним». До этого Зеленский не исключил, что намеченная на 1 февраля встреча в Абу-Даби может быть перенесена из-за обострения на Ближнем востоке в отношениях между США и Ираном.

31 января во Флориде прошли переговоры спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями США. В состав американской делегации вошли спецпосланник президента Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, зять президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Дмитриев назвал эти переговоры конструктивными. Уиткофф написал в соцсети X, что прошедшая встреча «нас воодушевила».