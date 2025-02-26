В Кремле не обсуждают вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса, показавшие, что каждый второй россиянин хотел бы ее вернуть.

«Эта тема никак не обсуждается в Кремле», — приводит слова Пескова телеграм-канал радиостанции «Маяк».

Как выяснил ранее в феврале Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за разрешение и применение смертной казни выступают 49% россиян. За сохранение действующего моратория высказались 26% и еще 15% считают, что казнь нужно полностью отменить.

При этом среди опрошенных наблюдается трехкратный поколенческий разрыв в уровне поддержки смертной казни, отметил ВЦИОМ. Если среди людей самого старшего возраста, родившихся до 1947 года, казнь хотели бы вернуть 57% респондентов, то среди наиболее молодых, родившихся после 2001 года, это поддержали бы лишь 19%.

В целом, согласно данным опроса, тема применения смертной казни является значимой для 73% граждан страны. ВЦИОМ также отметил, что «на фоне устойчивой и высокой поддержки применения исключительной меры наказания» выросла доля тех, для кого этот вопрос «безусловно важен»: если в 2010 году таких было 28%, то в 2025-м стало 36%.

Опрос был проведен 14 февраля по телефону среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом случайной выборки.

После публикации ВЦИОМ глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал возвращение смертной казни невозможным.

«Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При действующей Конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по этому вопросу также не менялась», — заявил сенатор ТАСС.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов указал, что когда половина «за», а половина «против», нельзя говорить ни о каком согласии в обществе по вопросу возвращения смертной казни.

«У нас <…> мораторий уже долгие десятилетия действует, сложилась устойчивая система неприменения смертной казни. Но это не значит, что у нас нет правосудия, это не значит, что у нас нет сурового наказания для виновных, совершивших самые тяжкие преступления», — сказал он ТАСС.

Депутат призвал не добавлять инструменты, позволяющие умножать смерти, которых «и так много». Он обратил внимание, что даже в случае вступления в силу обвинительного приговора «нельзя гарантировать на 100%», что меры применены правильно следствием и судом.

«Жизнь показывает, что это не всегда так. И этих людей уже никак не вернешь», — заключил Бессарабов.

Дискуссии о возвращении смертной казни в России

Конституционный суд (КС) России ввел мораторий на смертную казнь в 1999 году, но фактически она не применяется в стране с 1997-го. Председатель КС Валерий Зорькин не раз заявлял, что возвращение смертной казни может состояться только в случае принятия новой Конституции.

Смертная казнь по-прежнему упоминается в пяти статьях Уголовного кодекса России, в том числе об убийстве с отягчающими обстоятельствами, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, на жизнь лица или сотрудника правоохранительного органа.

С идеями о возвращении смертной казни периодически выступают разные государственные и общественные деятели, часто — после крупных терактов и резонансных преступлений. Очередная волна обсуждений поднялась после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года.

В частности, за возвращение смертной казни выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он возмутился тем, что при нынешнем моратории обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» грозит максимум пожизненный срок, при котором им обеспечат «трехразовое питание, двухчасовые прогулки» и будут проверять, «не болят ли у него [заключенного] зубки».

Летом того же года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев выступил за смертную казнь для вернувшихся с военной операции на Украине осужденных рецидивистов, которые «совершают преступления с особой жестокостью».

В декабре президент Владимир Путин заявил, что Россия не вводит смертную казнь даже в условиях боевых действий. Он отметил, что власти, наоборот, принимают «целый ряд решений в направлении повышения гуманности нашего правосудия».