В Санкт-Петербурге полиция задержала вечером 36-летнюю женщину по подозрению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Life.ru пишет, что в квартире петербурженки, которая проживает в Московском районе города, провели обыск.

Издание также опубликовало кадры следственных мероприятий. Женщине, которую на оперативном видео называют «Полиной Викторовной», предъявили обвинение в публичном оправдании террористического акта (ч.2 ст.205.2 УК). Следствие утверждает, что в апреле 2023 года подозреваемая писала в соцсетях комментарии, которые оправдывают и «восхваляют» убийство военкора Владлена Татарского в петербургском кафе «Стрит-бар», совершенный Дарьей Треповой*.

«Правоохранители проверяют данные о ее причастности к другим преступлениям террористического характера», — рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным каналов «Оперативные сводки» и «Два майора», задержанная родилась в Петрозаводске в 1989 году, на данный момент она не трудоустроена.

Убийство Владлена Татарского

2 апреля 2023 года в «Стрит-баре» на Университетской набережной Петербурга во время встречи дискуссионного клуба «Кибер Z фронт» с участием Владлена Татарского произошел взрыв. Татарский скончался от полученных ранений, еще 52 человека пострадали.

По версии следствия, Дарья Трепова* вручила Татарскому статуэтку в виде его бюста со взрывчаткой. В суде девушка признала, что выполняла задания, которые поступали ей с Украины. По ее словам, она была уверена, что внутри находится микрофон для слежки за военкором.

Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии и штрафу в 600 тыс. рублей (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК, ч. 4 ст. 222.1 УК, ч. 4 ст. 327 УК) , что стало самым строгим приговором для женщины в России.

«Я готова была пожертвовать свободой, чтобы узнать правду (о микрофоне в статуэтке), но не готова была пожертвовать чужими жизнями. <…> Если бы сохранились переписки с кураторами, то меня бы сейчас точно не судили за умышленный теракт», — говорила она.

Организатором теракта Следственный комитет назвал экс-журналиста «Белсата»** Романа Попкова***. Ему заочно предъявили обвинение по статье о руководстве совершением террористического акта (ч. 4 ст. 205.1 УК).

В марте 2025 года Центральный окружной военный суд приговорил 51-летнего рабочего из Екатеринбурга Алексея Сергеева к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима по ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). По данным следствия, он назвал теракт «удалением раковой опухоли».

* внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** решением Генпрокуратуры признан нежелательной организацией

*** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга