Общая стоимость арестованного имущества и активов в рамках уголовного дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, составила более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет об активах, на которые наложены обеспечительные меры. В рамках дела арестованы недвижимость и имущество Иванова, членов его семьи и других фигурантов. В числе таких активов — банковские счета, раритетные автомобили, мотоциклы, коллекция дорогостоящих часов и недвижимость, уточнил собеседник ТАСС.

По данным агентства, в рамках дела Иванова были арестованы:

— 23 автомобиля, в том числе американский лимузин Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года выпуска,

— 11 земельных участков,

— катер,

— объекты недвижимости, часть из которых оформлена на юридические лица, а некоторые земельные участки расположены в Подмосковье в районе Рублево-Успенского шоссе,

— более 40 расчетных счетов в четырех московских банках, на которых хранятся денежные средства на сумму более 20 млн рублей,

— денежные средства, «несоизмеримые» с доходом экс-замминистра,

— более 30 единиц огнестрельного оружия,

— коллекция дорогостоящих часов, оцениваемая в несколько десятков миллионов рублей.

По версии следствия, Иванов переоформлял имущество на «иных лиц», а незаконно заработанные денежные средства распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета отца и матери, а также бывшей жены и матери своей малолетней дочери.

Имущество, арестованное в рамках дела экс-замминистра, могут передать в государственную собственность в случае обвинительного приговора.

Тимур Иванов находится под арестом с апреля 2024 года, он отрицает все обвинения. В отношении него возбуждено два уголовных дела. Первое — о растрате более 205 млн рублей — связано с покупкой трех паромов для Керченской переправы, а также с выводом свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В рамках второго дела экс-замминистра обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей при проведении работ для нужд Минобороны.

По данным ТАСС, показания на Иванова по делу о растрате средств банка «Интеркоммерц» дал его бывший подчиненный Антон Филатов, арестованный в апреле 2024 года. Предварительные слушания по этому делу запланированы на 17 марта, заседание пройдет в Мосгорсуде в закрытом режиме.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. В июне 2024 года стало известно, что его освободили от этой должности в связи с утратой доверия.