Президент США Дональд Трамп выразил надежду на заключение сделки с Россией для прекращения украинского конфликта. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста на борту самолета по пути в Гаагу на саммит НАТО.

Американского лидера спросили, будет ли Россия упоминаться в итоговом коммюнике предстоящего саммита как угроза странам Североатлантического альянса. В ответ он напомнил о своем телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого тот предложил США помощь в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, а Трамп отказался, призвав сначала урегулировать конфликт на Украине.

«Я сказал: сделай мне одолжение, будь посредником у себя. Давай сначала разберемся с Россией, ладно? Я сказал: Владимир, давай сначала разберемся с Россией, а этим [ирано-израильским конфликтом] можешь заняться потом», — пересказывал Трамп этот разговор сразу после того, как он состоялся.

Сейчас, говоря об обсуждении России на саммите НАТО, он заявил, что «должен взглянуть на это», но «хотел бы увидеть сделку» с Москвой. «И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», — подытожил Трамп. В прошлый раз, рассказывая журналистам о телефонном разговоре с Путиным, он тоже выражал надежду на то, что «все наладится».

Кремль не делал официальных заявлений по поводу той беседы, но ее содержание частично раскрыл помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин заявил Трампу о готовности России продолжать переговоры с Украиной после 22 июня, а тот со своей стороны «отметил заинтересованность в скорейшем окончании» российско-украинского конфликта.

В конце мая американские СМИ писали, что Путин опасно близок к тому, чтобы «сжечь золотой мост» к урегулированию конфликта, проложенный перед ним Трампом. Эти публикации появились в контексте последних жестких высказываний лидера США в адрес российского коллеги — в частности, о том, что тот «играет с огнем» и «совершенно сошел с ума».

В такой жесткой манере Трамп раскритиковал крупнейший с начала военной операции массированный удар по Украине в ночь на 25 мая, о котором отчиталось российское Минобороны, заявив, что целью стали предприятия военно-промышленного комплекса.

В Кремле объяснили слова Трампа о «сошедшем с ума» Путине «эмоциональной перегрузкой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал это с запуском переговорного процесса, к которому США приложили большие усилия, и который стал столь ответственным моментом, что вызывает «эмоциональные реакции».