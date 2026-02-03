Обнаруженные во Внуково зауженные калибраторы для ручной клади признаны бракованными и изъяты из эксплуатации, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа».

«Разница составляет 0,5 см по ширине и связана с утолщенным диаметром несущего профиля каркаса калибратора», — заявили представители.

По информации авиаперевозчика, дефект обнаружили лишь в одной партии. Остальные измерительные устройства на маршрутной сети, как там указали, отвечают установленным нормам. «Победа» направила претензии изготовителю.

Ранее «Авиаторщина» сообщала, что в январе Ространснадзор в рамках проверки выполнял замеры калибраторов авиакомпаний в аэропортах. Во время одного из таких мероприятий инспекторы выявили расхождения с заявленными параметрами измерителей у авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково — на стойках регистрации и у выходов на посадку.

Результаты проверки показали, что калибраторы «Победы» в действительности меньше бесплатной нормы ручной клади, которую сама авиакомпания установила для перевозки в салоне самолета (36х30х27 см), почти на один сантиметр по ширине: при заявленных 27 см фактическое значение составило 26,2 см.

Ространснадзор счел, что в действиях «Победы» имеются нарушения обязательных требований Воздушного кодекса (пункт 103) и Федеральных авиаправил (п. 133 ФАП-82), и направил авиакомпании предписание устранить выявленные нарушения, изъять все несоответствующие калибраторы и заменить их на правильные.

Напомним, в сентябре 2025 года авиакомпания «Победа» изменила правила перевозки ручной клади. Ограничение по весу было отменено, а допустимые габариты увеличены до 15×36×30 см. Кроме ручной клади, в салон самолета теперь разрешено брать рюкзак размерами не более 12×36×30 см. Его допускается заменить дамской сумкой или портфелем.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) при этом пояснили, что фактически разрешенные размеры ручной клади пассажиров «Победы» не стали больше — авиакомпания лишь исключила из лимита отдельные предметы, включая пакеты с покупками из duty free.

В мае Щербинский районный суд Москвы по иску прокуратуры признал требования «Победы» к ручной клади незаконными. Надзорное ведомство пришло к выводу, что установленные лоукостером габариты ручной клади — 4 см в толщину — «фактически не позволяли провозить находящиеся при пассажирах вещи».

Суд установил, что «Победа» нарушила правила пассажирских авиаперевозок, утвержденные Министерством транспорта России. Авиакомпания еще в 2017 году предпринимала попытки оспорить обязанность соблюдать эти нормы и разрешать пассажирам провоз определенных предметов сверх установленного ею лимита ручной клади.