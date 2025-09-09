Авиакомпания «Победа» объявила об изменении своих требований к ручной клади. В ее телеграм-канале сообщается, что теперь вес личных вещей пассажира на борту не ограничен, их габариты увеличены до 15х36х30 см, а дополнительно разрешается провозить ноутбук. Эти перемены поданы как результат стремления «слышать каждого клиента», хотя до этого лоукостер проиграл суд и вынужден исполнить его решение.

«Мы меняемся в большую сторону. Для нас важно не только сохранять низкие цены на билеты, но и слышать каждого клиента. Именно поэтому для вашего удобства мы скорректировали правила провоза ручной клади», — объяснили в «Победе» вынужденные для нее изменения.

Теперь, как следует из сообщения в телеграм-канале АК, ручная кладь пассажиров больше не ограничивается по весу, ее габариты могут составлять до 15х36х30 см — это почти вчетверо шире прежней нормы (4×36×30 см).

— это почти вчетверо шире прежней нормы (4×36×30 см). В дополнение к этому можно провозить рюкзак или сумку другого типа (например, портфель) размером до 12х36х30 см , ноутбук или планшет в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, один портплед с костюмом и верхнюю одежду.

, ноутбук или планшет в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, один портплед с костюмом и верхнюю одежду. Кроме того, в соответствии с решением суда «Победа» увеличила допустимые габариты пакета из аэропортовых магазинов беспошлинной торговли (duty free), который можно брать в салон, — до 24х32х10 см. Ранее в салон разрешалось брать только пакеты размером 10×10×5 см.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснили, что фактически допустимый размер ручной клади пассажиров «Победы» не увеличился — просто авиакомпания вывела за этот лимит определенные предметы, включая пакеты с покупками из duty free.

«Изменения состоят в том, что по старым правилам вся ручная кладь, включая ноутбук, товары из duty free пассажиры должны были размещать в один калибратор», — напомнили в организации.

Также «Победа» предложила тем пассажирам, которых устраивали предыдущие ограничения на общие габариты ручной клади (чтобы она вся помещалась в калибратор объемом 36х30х27 см), продолжать выполнять эту норму — с указанием, что теперь эти вещи не ограничены по совокупному весу.

В соответствии с правилами пассажирских авиаперевозок на борт любой российской авиакомпании сверх лимита ручной клади можно брать лекарства и продукты питания для ребенка на время полета, роллаторы, складные инвалидные коляски, трости и ходунки, портативные люльки и другие устройства для переноски детей. Детские коляски для авиапутешествий должны быть складными, они сдаются в багаж и выдаются у трапа при посадке и выходе из самолета.

В мае Щербинский районный суд Москвы по иску прокуратуры признал незаконными требования «Победы» к ручной клади. Исковое заявление было подано московским прокурором по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте по итогам проверки, проведенной столичной межрегиональной транспортной прокуратурой. Ведомство пришло к выводу, что установленные лоукостером нормы габаритов ручной клади — 4 см в толщину — «фактически не позволяли провозить находящиеся при пассажирах вещи».

«“Победа” умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению», — говорилось в заключении прокуратуры.

Суд признал, что «Победа» нарушила правила пассажирских авиаперевозок, установленных Министерством транспорта России. Авиакомпания еще в 2017 году пыталась оспорить свою обязанность следовать этим правилам и разрешать пассажирам провозить определенные вещи сверх установленной ею нормы ручной клади.

«Мы считаем, что сам приказ нужно отменить, поскольку он противоречит Воздушному кодексу. В кодексе написано: правила провоза ручной клади устанавливаются на основании эксплуатационной документации воздушного судна. Это означает, что правила должны быть адаптированы под каждый тип судна — не могут быть одинаковые нормы для Boeing-777 и для кукурузника», — заявлял Андрей Калмыков, занимавший тогда пост гендиректора «Победы».

Он также утверждал, что Минтранс не вправе устанавливать никаких требований авиакомпаниям, кроме касающихся непосредственно вопросов обеспечения безопасности. В 2018 году «Победа» обращалась в суд с требованием признать правила министерства частично незаконными. Однако административный иск компании и поданная ею впоследствии апелляционная жалоба были отклонены.

В 2021 году Ространснадзор по итогам проверки подтвердил, что установленные «Победой» правила перевозки ручной клади противоречат требованиям воздушного законодательства. В 2023 году Верховный суд согласился с выводом надзорного ведомства и призвал АК исключить из требований к ручной клади габариты дамских сумок и портфелей.

Перевозчик убрал ограничения на перевозку дамских сумок и портфелей в салоне. Вместе с тем в компании отмечали, что это не означает отмены запрета на перевоз крупногабаритных вещей.

В том же году «Победа» впервые выпустила фирменные рюкзаки, которые полностью соответствуют калибратору ручной клади. В марте 2025 года глава авиакомпании Дмитрий Тыщук рассказал, что этот рюкзак планируется выпустить — с изготовлением из более долговечных и качественных материалов.