В Казахстане возбуждено уголовное дело против бывшего священника Русской православной церкви (РПЦ) Иакова Воронцова. Его обвинили в хранении наркотиков без цели сбыта и содержании наркопритона, передает издание «Власть».

Утром 23 февраля Воронцов должен был освободиться из изолятора в Алма-Аты после 10 суток административного ареста по обвинению в употреблении наркотических средств. Однако сразу по истечении этого срока его задержали и отправили на допрос.

Адвокат экс-священника РПЦ Галым Нурпеисов рассказал, что протокол задержания Воронцова был составлен в 8:50 по местному времени (6:50 мск). В течение трех суток ему должны избрать меру пресечения.

В разговоре с CMN.KZ правозащитник уточнил, что до сегодняшнего дня обвинений в уголовных правонарушениях его подзащитному не предъявляли.

«Обвинения ему предъявили только после экспертизы. В ней сказано, что вещества, которые нашли у него дома, относятся к синтетическим наркотическим веществам», — заявил Нурпеисов.

Какую именно меру пресечения изберут для Воронцова, предположить сложно, отметил адвокат. По его мнению, это может быть как подписка о невыезде, так и взятие под стражу.

«Подкинули с целью расправы и дискредитации»

О первом задержании Воронцова стало известно утром 13 февраля. По данным казахстанского журналиста Данияра Молдабекова, ночью в квартире бывшего священнослужителя РЦП прошел обыск, после чего его увезли в изолятор временного содержания.

В департаменте полиции Алма-Аты сообщили, что у Воронцова нашли «порошковые вещества», а медицинское освидетельствование подтвердило, что он употреблял наркотики. Адвокат указывал, что его подзащитному вменяется «немедицинское потребление наркотических средств». В результате его задержали на 10 суток.

Священник факт употребления и хранения наркотиков отрицает. Воронцов в письме, которое опубликовал в Facebook* адвокат Диас Ахметов, утверждал, что суд принял решение о его аресте, якобы основываясь «на ошибочных выводах экспертизы».

«С постановлением суда не согласен. Но принимаю его со смирением. <…> В дальнейшем меня ждет уголовное следствие, которое выглядит сфабрикованным и заказным», — пишет он.

Обвинения в свой адрес Воронцов связывает с критикой, которую он открыто высказывал в сторону РПЦ. Он подчеркивает, что «весь мир знает о его выборе». Мужчина добавил, что в его доме «никогда не было никакого притона».

«Тот порошок, который нашли в моем доме, мне не принадлежит. Полагаю, его подкинули с целью расправы и дискредитации. Кому это выгодно и кто может быть заказчиком — нетрудно догадаться. Все знают, кто публично меня дискредитировал, пуская в ход ложь и клевету», — говорится в письме.

Иаков Воронцов родился в Казахстане. В 2022 году он выступил с критикой российской военной операции на Украине. Также священник неоднократно выступал против Русской православной церкви. В частности, в августе 2023 года он опубликовал в Facebook* пост, в котором назвал РПЦ «самой омерзительной из всех земных религий».

В разговоре с изданием «Республика» Воронцов объяснял, что во время написания этой публикации находился в состоянии «эмоционального разочарования». Свое высказывание он назвал «субъективным и оценочным суждением».

В июле 2024 года Воронцова лишили сана. После этого он рассказал о планах по созданию независимой от РПЦ православной церкви в Казахстане.

* Решением суда запрещена «деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности