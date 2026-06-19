По мнению Лаврова, настоящая цель европейских лидеров — не переговоры с Москвой, а сохранение Украины как плацдарма для продолжения противостояния с Россией и удержание у власти Владимира Зеленского.

«Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. “Подморозить” конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской “коалиции желающих”», — написал министр.

Глава МИД также указал, что европейские элиты слишком много вложили в антироссийский курс, чтобы от него отступить. Он процитировал начальника бельгийского генштаба, заявившего в апреле этого года: «У нас есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время».

По его оценке, именно поэтому Европа намерена тянуть время различными способами. Достичь «боеготовности» для конфликта с Россией европейские страны планируют к 2030 году, уточняет министр.

Отдельно в статье говорится о рисках, к которым ведет подобная политика.

«Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — заявил он.

Кроме того, министр обращает внимание на ядерные амбиции Франции. «Глубокое беспокойство вызывают намерения Парижа предоставить “ядерный зонтик” нескольким странам Евросоюза и НАТО. К укреплению безопасности ни самой Франции, ни получателей ее “помощи” это точно не приведет», — написал Лавров.

«Доверие нельзя вернуть»

Весь предыдущий опыт дипломатического взаимодействия с Западом министр охарактеризовал как систематический обман. По его словам, переговоры с Россией исторически служили «обманной тактикой» и «дипломатическим прикрытием геополитической экспансии» НАТО и Евросоюза на восток.

Лавров напомнил, что бывшие лидеры Германии и Франции — Ангела Меркель и Франсуа Олланд — уже после начала СВО признали, что Минские соглашения изначально не планировалось выполнять, а их целью было выиграть время для укрепления мощи ВСУ и передачи Киеву оружия.

Лавров также упомянул лондонский ультиматум — набор из пяти требований к России, выдвинутых ранее лидерами Великобритании, Франции и ФРГ.

«Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня», — подчеркнул министр. По словам Лаврова, послы Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИД 11 июня, о которой они сами настойчиво просили, подтвердили этот ультиматум.

Лавров подчеркнул, что Россия не отказывается от контактов, однако воспринимает Европу как «заинтересованную в поражении России сторону конфликта». «Соответственно, диалог с Европой не может выстраиваться так, как если бы она была беспристрастным сторонним наблюдателем», — добавил он.

Для возобновления содержательного диалога, по мнению министра, необходимо прежде всего восстановить доверие — исключительно «практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов».

Россия, в свою очередь, предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты дипломатическим путем. Условием для этого Лавров назвал надежное обеспечение безопасности России на западных рубежах, защиту чести и достоинства граждан и соотечественников — включая их право на родной русский язык и православную веру, — а также отказ Запада от дальнейшей военно-политической и экономической экспансии.

В качестве долгосрочного ориентира министр назвал создание «общеконтинентальной, открытой для всех стран Евразии, архитектуры безопасности, отражающей многополярные реалии современности», к которой Европа сможет подключиться, когда для этого созреют условия.