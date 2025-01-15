В Анапе умер 17-летний подросток Александр К., сообщило издание 93.ru. Что стало причиной его смерти, точно неизвестно. Родственники молодого человека утверждают, что он надышался мазутом, который пошел убирать на один из пляжей города.

Юноша умер вечером 14 января. Двоюродный брат погибшего Михаил рассказал 93.ru, что перед смертью он ходил очищать берег Черного моря от мазута. Была ли это инициатива Анапского индустриального техникума, в котором учился Александр К., или же его личная — собеседник издания не уточнил.

«Он здоровый был, не болел. Хороший человек», — сказал Михаил.

Он уточнил, что молодому человеку вызвали скорую помощь, но она не успела доехать. Родственники погибшего в правоохранительные органы пока не обращались.

Телеграм-канал Kub Mash утверждает, что у Александра К. была хроническая астма. Судмедэксперты выясняют, «могла ли химия повлиять на гибель» молодого человека, отмечает канал.

Смерть юноши также подтвердили в техникуме. «Сегодня у нас страшная беда, ночью 15 января не стало нашего студента Александра К. Коллектив техникума приносит глубочайшие соболезнования родителям и близким Александра», — написали в соцсетях учебного заведения.

В техникуме отметили, что учащиеся действительно помогают убирать мазут на пляжах Анапы, но к работам могут присоединиться только совершеннолетние студенты и преподаватели. Перед каждой уборкой в учебном заведении формируют списки участников.

«Александра, как и всех его сверстников и тех, кто моложе 18 лет, никогда в организованные группы не включали», — подчеркнула директор Анапского индустриального техникума Евгения Пономарева.

В соцсетях учебного заведения регулярно появляются фото и видео, на которых студенты и сотрудники техникума в составе организованных групп очищают пляжи Анапы. К примеру, 14 января они провели масштабную уборку пляжа в Благовещенской.

Вместе с тем Kub Mash пишет, что многие студенты техникума ходят очищать пляжи по собственной инициативе.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края подтвердили, что сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти молодого человека. Ее результаты передадут в правоохранительные органы.

Разлив мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 8 тыс. тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Сначала часть нефтепродуктов выбросило волнами на берег Анапы, после чего произошел еще один выброс в Крыму.

По решению президента России Владимира Путина на Кубани был объявлен режим ЧС федерального уровня, позднее ЧС регионального уровня также ввели в Крыму и Севастополе. На территории Евпатории и Сакского района был объявлен режим ЧС муниципального характера.

В ходе совещания с правительством 9 января президент назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута. Глава государства назвал произошедшее одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы и поручил решить вопрос с дальнейшей утечкой из подтопленных танкеров.