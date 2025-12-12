Бывший старший советник президента США Дональда Трампа Брайан Ланза стал консультантом международного подразделения российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника.

По словам одного из собеседников издания, Ланза и его компания Mercury Public Affairs входят в число организаций, которые помогли «Лукойлу» получить отсрочку крайнего срока продажи зарубежных активов до 17 января 2026 года. Они взаимодействуют с правительством США по поводу этой сделки.

Брайан Ланза был директором по коммуникациям в переходной команде Трампа во время его первого президентского срока и старшим советником предвыборного штаба Трампа в 2024 году.

После победы республиканца на выборах Ланза заявил в интервью «Би-би-си», что приоритетом новой администрации США на Украине будет установление мира, а не возвращение Киеву утраченных территорий. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский покажет свою «несерьезность», если на переговорах будет настаивать на принадлежности Украине Крыма, которого для страны «больше нет».

В команде Трампа после этого заявили, что Ланза был подрядчиком предвыборной кампании президента США, но больше не работает на него и не выражает его мнения.

В октябре США ввели санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех американских активов компаний и запрет американским организациям вести с ними бизнес. После этого «Лукойл» заявил о планах продать свои зарубежные активы.

Агентство Reuters называло в числе потенциальных покупателей крупные американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron Corp, конгломерат из ОАЭ International Holding Company, австрийского инвестора и бывшего владельца порносайта Pornhub Бернда Бергемара, венгерскую нефтегазовую компанию MOL и американский частный инвестфонд Carlyle.

Швейцарский трейдер Gunvor, в создании которого участвовал миллиардер Геннадий Тимченко, пытался приобрести Lukoil International GmbH — дочернюю структуру, владеющую иностранными активами «Лукойла». Однако управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) отказало Gunvor в лицензии, необходимой для проведения сделки.

«Лукойл» в середине ноября подтвердил, что его иностранными активами интересуются несколько потенциальных покупателей, но не привел подробностей.

10 декабря Reuters сообщило, что «Лукойл» якобы склоняется к предложению американского банка Xtellus Partners о покупке зарубежных активов компании. По словам источников агентства, Xtellus предложил вернуть «Лукойлу» ценные бумаги, принадлежащие американским инвесторам, в обмен на международные активы российского нефтяного гиганта. Как утверждает Politico, Брайан Ланза начал работу над этим проектом для «Лукойла» в последние несколько недель.