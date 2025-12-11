В администрации президента США Дональда Трампа обсуждается стратегическая инициатива по созданию новой международной формации — так называемой «Ключевой пятерки» (Core 5 или C5). В эту группу, согласно концепции, должны войти пять ведущих держав: Соединенные Штаты, Китай, Россия, Индия и Япония, пишет Politico.

Предполагается, что это объединение может составить конкуренцию действующему клубу ведущих промышленно развитых стран — «Большой семерке» (G7), из которого Россия была исключена в 2014 году.

По мнению бывшей сотрудницы Совета национальной безопасности при администрации Байдена Торри Тауссиг, подобная идея отражает прагматичный и лишенный идеологической окраски подход Трампа к мировой политике, для которого характерен акцент на сотрудничестве с сильными авторитарными лидерами и признание региональных сфер влияния.

Тауссиг считает, что отсутствие в предложенном формате европейских стран может быть воспринято в Европе как сигнал о том, что нынешняя американская администрация рассматривает Россию как полноправную державу с законными интересами в европейском регионе.

Портал Defense One ранее писал, что проект создания C5 был включен в расширенную, непубличную версию Стратегии национальной безопасности США. В числе первых возможных тем для обсуждения в рамках нового объединения называлась нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Официальный представитель Белого дома Анна Келли опровергла существование какой-либо закрытой версии стратегического документа.

Белый дом обнародовал 5 декабря обновлённую версию Стратегии национальной безопасности. В новом документе заявлено о пересмотре внешнеполитического курса США: Вашингтон отказывается от концепции единоличного лидерства в поддержании мирового порядка. Среди приоритетов стратегии обозначены достижение стратегической стабильности в отношениях с Россией, а также признаётся наличие нерешённых разногласий с европейскими партнерами.

Ранее Трамп неоднократно критиковал решение об исключении России из G8, называя его ошибкой, и высказывался за включение в состав расширенного формата Китая. В свою очередь, президент России Владимир Путин, комментируя тему G7, указал на сокращающуюся долю этой группы в мировой экономике и исключил возможность возвращения Москвы в формат «восьмерки», несмотря на то, что такой пункт фигурировал в первоначальном проекте мирного плана США.