В феврале-марте 2026 года могут начаться первые переговорные процессы между Россией и Евросоюзом, полагает политолог Юрий Самонкин. По мнению эксперта, озвученному в интервью «Абзацу», они в первую очередь будут направлены на восстановление экономических отношений.

Это предположение высказано на фоне заявления представителя Еврокомиссии Паулы Пиньо о том, что ЕС в какой-то момент будет вынужден вести переговоры с российскими властями.

Эксперт пояснил, что потенциальная повестка диалога не ограничивается украинским вопросом и включает в себя широкий круг тем, таких как торговля, снятие персональных санкций и возможное возвращение России в международный спорт.

Самонкин отметил, что игнорировать страну, обладающую значительными запасами ресурсов, является недальновидной политикой, которая может привести ЕС к самоизоляции.

Политолог связал возможную готовность Евросоюза к диалогу с динамикой в отношениях между Россией и США, предположив, что активизация этого направления способна побудить европейские страны к действиям.

«Учитывая, что якобы сейчас идет перезагрузка отношений США и России по линии [американского президента Дональда] Трампа и усиление переговорных позиций, Евросоюз будет потихоньку в этот процесс вклиниваться», — сказал Самонкин.

При этом он признал, что установление переговорного процесса будет сопряжено со сложностями.

Эта оценка перекликается с заявлением премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая 9 января выступила за необходимость диалога ЕС с Россией по вопросу урегулирования на Украине. Она подчеркивала, что Европе для эффективности важно выработать единую позицию и вести переговоры с обеими сторонами конфликта, избегая разобщенности, которая, по ее мнению, может пойти на пользу России.