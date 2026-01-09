Евросоюзу необходимо начать диалог с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта, а для эффективности этого процесса странам ЕС критически важно сформировать и занять единую согласованную позицию. Такое мнение в ходе традиционной новогодней пресс-конференции выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет Il Secolo d’Italia.

Глава итальянского правительства добавила, что всегда выступала за назначение специального посланника от Европы по украинскому вопросу — человека, который позволил бы странам ЕС выработать общее видение и говорить единым голосом. При этом Мелони отметила, что такой представитель должен вести переговоры как с Украиной, так и с Россией.

«Я считаю, что наступил момент, когда и Европа должна говорить с Россией, потому что если Европа решит участвовать в этой фазе переговоров, разговаривая только с одной из двух сторон, ее позитивный вклад окажется ограниченным», — сказала премьер-министр Италии.

При этом она предостерегла от разобщенных действий. Участвовать в процессе необходимо консолидированно, иначе, по ее мнению, Европа окажет «услугу» президенту России Владимиру Путину. В то же время Мелони подчеркнула, что, на ее взгляд, говорить о возвращении России в расширенный «Большой восьмерки» (G8) пока преждевременно.

На текущий момент, по состоянию на январь 2026 года, ключевая роль в переговорных процессах по Украине принадлежит США. Вашингтон проводит отдельные консультации с Москвой и Киевом. Европейские лидеры, хотя и поддерживают регулярные контакты с украинским руководством, официальных мирных переговоров с Россией не ведут.

Ранее, в декабре 2025 года, президент Франции Эмманюэль Макрон высказывал точку зрения, что Европа не обладает рычагами, чтобы принудить Россию к диалогу. Он утверждал, что для этого необходимо продолжать военную поддержку Украины и усиливать экономическое давление на Москву.

Позднее на саммите ЕС в Брюсселе Макрон заявил о целесообразности возобновления диалога с российским лидером для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что переговоры с Москвой уже ведутся американскими представителями и добавил, что европейской стороне также необходимо включиться в этот процесс на условиях полной прозрачности, чтобы не остаться в стороне от ключевых решений. В противном случае, по словам президента Франции, европейцы рискуют обсуждать вопросы между собой, в то время как реальные переговоры будут проходить без их участия.

Этот призыв прозвучал после того, как лидеры ЕС отказались от планов по конфискации замороженных российских активов и согласовали выделение Украине кредита в 90 млрд евро из собственных фондов союза.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Путин отмечал, что Европа сама отстранилась от этого процесса, приняв тезис о необходимости «стратегического поражения» России. По его словам, Евросоюз может вернуться к обсуждению урегулирования, если будет готов учитывать сложившиеся «реалии на земле».