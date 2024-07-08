Несмотря на отсутствие парламентского большинства по итогам второго тура выборов, в Национальном собрании Франции не будет «хаоса», и не стоит ждать, что страна «рухнет», заявил Инфо24 политолог Константин Калачев. Он убежден, что в конце концов левые и центристы сумеют договориться.

Он признал, что ни один из блоков не имеет «контрольного пакета», поэтому между ними неизбежно «будут проблемы и трудности». В частности, напомнил Калачев, один из лидеров левых Жан-Люк Меланшон занял «деструктивную позицию», предупредив, что не допускает никаких договоренностей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его сторонниками-центристами.

Однако, по словам политолога, нынешняя расстановка политических сил — из разряда «никогда такого не было, и вот опять».

«Не в первый раз во Франции возникает ситуация, когда договариваться будут те, кто ещё вчера заявлял о невозможности договориться», — заверил эксперт.

Калачев призвал не рассуждать о коллапсе во французской политической системе и не прогнозировать хаос в парламенте. Он считает, что «любую живую политику можно называть коллапсом», тогда как на самом деле это «искусство договариваться, строить коалиции, соединять несоединимое».

Политолог допустил, что во Франции может состояться затяжной и «очень серьёзный торг по поводу кандидатуры премьера и распределения портфелей».

«Левые будут выдвигать своего кандидата в премьеры, но проблема в том, что они очень хитрые — объединились ситуативно, там и умеренные левые, и зелёные, и голлисты-республиканцы», — рассуждает он.

Но в любом случае, напомнил Калачев, эта республика — суперпрезидентская, то есть в ней «все решает президент».

В первом туре парламентских выборов лидировало «Национальное объединение» под руководством правой руки Марин Ле Пен — молодого и амбициозного политика Жордана Барделлы. Эксперты отмечали, что Франция оказалась как никогда близка к формированию крайне правого правительства. Этот сценарий вызвал большие опасения в других европейских странах — в частности, у премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

По итогам состоявшегося 7 июля второго тура парламентских выборов во Франции первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» (NFP), получившая 182 мандата. На втором месте оказалась президентская коалиция «Вместе!», депутаты которой займут 168 мест в Национальном собрании. Третье место досталось правой коалиции «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая получила 143 депутатских кресла.

При этом ни левые, ни центристы не смогли набрать абсолютного большинства голосов, которое позволило бы им самостоятельно формировать правительство. На этом фоне после закрытия избирательных участков во многих городах Франции начались беспорядки — впрочем, полиция к ним готовилась, увеличив численность дежурящих в городах стражей порядка.

Bloomberg считает, что в сложившейся ситуации есть два сценария дальнейшего развития событий: либо победивший «Новый народный фронт» пересоберется вокруг президента, отторгнув из своих рядов радикальных политиков типа Меланшона, либо левым придется формировать техническое правительство из министров без учета партийной принадлежности, чтобы они управляли текущими делами и контролировали реализацию уже согласованных реформ.

Досрочные парламентские выборы во Франции были назначены президентом страны после сокрушительного провала его партии на выборах в Европарламент. При этом Макрон подчеркнул, что, несмотря на итоги голосования, все равно останется у власти до конца президентского срока — то есть до 2027 года.