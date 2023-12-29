Во всех странах есть «богемная» часть общества, которая везде ведет себя примерно одинаково, но должно быть чувство меры. Так политолог Евгений Минченко в программе RTVI «Что это было» прокомментировал «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой.

По его словам, во всех странах есть «богемная» часть общества, которая везде ведет себя примерно одинаково. «Но одновременно есть люди, которые живут от зарплаты к зарплате. Есть люди, которые гибнут в окопах. Есть люди, которые находятся под постоянными обстрелами, как, например, жители ряда сел Белгородской области», — рассуждает Минченко.

По мнению собеседника RTVI, «должно быть элементарное чувство меры».

«Ну, практикуешь ты это. Зачем это вываливать в социальные сети, зачем это демонстрировать? Я думаю, что еще очень легко отделались», — сказал Минченко.

Он также посоветовал Филиппу Киркорову, которого из-за участия в «голой вечеринке» убирают из фильмов и телепрограмм, обращаться в суд.

«Ну, не знаю, пусть судится, как Кевин Спейси. Помните, Кевина Спейси выкинули из последнего сезона «Карточного домика», и кучу еще людей? Ну, что делать? Перенимаем у Запада разное, в том числе и такое», — заметил Минченко.

Скандальная вечеринка

20 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). В ней участвовали, в частности, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Джиган, Глюк’OZA.

В социальных сетях началась волна возмущения из-за фотографий с вечеринки. Депутаты Госдумы потребовали проверить мероприятие на соответствие закону о пропаганде ЛГБТ*.

У причастных к «голой вечеринке» начались проблемы. В отношении Ивлеевой проводится налоговая проверка. Против блогерши подали коллективный иск на 1 млрд руб., инициатором выступил продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков.

Telegram-канал SHOT сообщил, что «Мутабор» опечатали на месяц после прихода полиции и Роспотребнадзора. По данным РЕН ТВ, в заведении обнаружили нарушения санитарных норм и продажу алкоголя без лицензии.

Рэпер Vacio (Николай Васильев), который был на вечеринке в одном носке, надетом на половой орган, арестован на 15 суток за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Его также оштрафовали на 200 тыс. рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП).

Артистов, замеченных на «голой вечеринке», вырезают из новогодних проектов. Их концерты отменяются. Киркоров, Ивлеева, Билан и Лолита уже записали видео с оправданиями.

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России