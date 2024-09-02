Идея признания Украины страной-террористом в ООН по запросу африканских стран обречена на провал из-за раскола внутри организации. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

Он напомнил, что такие страны, как США, Великобритания и Франция, которые являются «геополитическими противниками» России и поддерживают Украину, обладают правом вето в ООН.

«ООН расколота, потому что в ООН есть страны Запада, которые там играют не последнюю роль и имеют право вето. Да и сам [генсек организации Антониу] Гутерриш осудил специальную военную операцию, поэтому вряд ли эта инициатива пройдет», — считает Блохин.

19 августа Мали, Нигер и Буркина-Фасо опубликовали совместное коммюнике, в котором обвинили Украину в предполагаемой поддержке международного терроризма в Сахеле и призвали Совет безопасности ООН принять меры, чтобы «предотвратить эти подрывные действия».

Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков предположил в разговоре с РИА Новости, что Совбез ООН на основе обращения африканских стран может рассмотреть вопрос признания Украины террористическим государством.

По мнению Бабакова, основания для этого есть, «так как, вмешиваясь в дела других стран, Украина нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов, закрепленные в Уставе ООН».

Страны Африки не обращались к России за содействием в этом вопросе, но Москва будет следить за развитием событий, сообщил в конце августа первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Почему страны Африки выступили против Киева

В начале августа Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной. Власти Буркина-Фасо поддержали это решение, отметив, что между Уагадугу и Киевом «практически нет» дипломатических отношений.

В конце июля повстанцы-туареги напали на правительственные войска Мали и выступавших на их стороне российских бойцов группы «Вагнер». Генштаб армии Мали подтвердил гибель двух солдат, в «Вагнере» не назвали точное число своих потерь. Бывший командир 13-го штурмового отряда с позывным «Русич» утверждал, что погибли более 80 человек.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что повстанцы в Мали смогли провести операцию против бойцов группы «Вагнера», поскольку получили «необходимую информацию, и не только информацию». Посол Украины в Сенегале Андрей Пивоваров подтвердил, что повстанцев информировали о передвижениях малийских войск.

Власти Мали сочли, что действия Украины «выходят за рамки иностранного вмешательства», представляют собой «явную агрессию» и поддержку международного терроризма. Нигер и Буркина-Фасо также раскритиковали Украину.