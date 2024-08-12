Украинские военные могут планировать нападение на Белгородскую область, на которое пока не решаются из-за высокого уровня защищенности границ этого российского региона, заявил «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, ВСУ «наделали информационного шума под Курском», прекратили продвижение по территории Курской области и перешли там к позиционной обороне, а «наши войска их уничтожают».

«Чтобы снять напряженность на харьковском и курском направлениях, ВСУ планируют такие же провокации в Белгородской области. Но еще с прошлой осени там все готово к отражению атак», — выразил уверенность Матвийчук.

По словам отставного полковника, высокая защищенность границ Белгородской области останавливает украинские войска от попытки перейти в нападение на этом направлении, но они наращивают приграничную группировку, а значит, готовятся к возможным провокациям.

«Под Курск эти группировки вряд ли перекинут — мы ведем активные боевые действия в тылу, уничтожаем резервы противника в Сумах», — рассуждает эксперт.

Ранее сегодня официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что по факту нападения ВСУ на Курскую область возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, убийстве и теракте. По ее словам, фигурантами этого дела являются командиры 22-й отдельной и 80-й отдельной десантно-штурмовой украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.

Путин провел совещание по ситуации на границе с Украиной. О чем там говорили

На состоявшемся 12 августа совещании с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. По его словам, 180 тысяч жителей приграничных районов региона подлежат эвакуации. Смирнов также сообщил, что украинские военные применяли химическое оружие в Беловском районе Курской области.

Со своей стороны президент потребовал от Министерства обороны «выбить, выдавить противника» с российской территории и после этого обеспечить надежное прикрытие государственной границы. По его словам, оценка происходящему в Курской области «будет дана позже».

Путин заявил, что Киев, напав на Курскую область, выполняет волю своих «западных хозяев», которые пытаются воевать с Россией «руками украинцев». Он согласился с мнением о том, что это нападение призвано усилить переговорные позиции Украины. По словам президента, главным результатом событий в Курской области на сегодняшний день является резкий рост числа желающих подписать контракт с Минобороны на военную службу.