Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что впервые включит вопросы национальной обороны в свою предвыборную программу на следующий срок. Об этом сообщает Folha de S.Paulo со ссылкой на выступление главы государства на церемонии спуска на воду фрегата «Кунья Морейра» в городе Итажаи (штат Санта-Катарина).

По словам бразильского лидера, причиной такого шага стали растущие глобальные угрозы и увеличение ядерных арсеналов по всему миру. Лула подчеркнул, что Бразилия должна быть готова защищать свой суверенитет.

«Первый раз я включу вопрос национальной обороны в предвыборную программу, чтобы мы могли дать публичное обязательство о том, какую оборону мы хотим для этой страны», — сказал президент.

Он напомнил, что голосовал за нераспространение ядерного оружия, однако обязательства по его демонтажу так и не были выполнены. С тех пор Пакистан, Северная Корея, Индия и Китай обзавелись ядерным оружием, и Россия и США «продолжают наращивать свои арсеналы», утверждает Лула. При этом, по его словам, бразильская оборонная промышленность до недавнего времени была практически разрушена.

«Я не хочу войны. Но я также не хочу быть застигнутым врасплох. Я не хочу констатировать, что у меня ничего нет», — заявил бразильский лидер.

Он также угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, который заявлял о намерении аннексировать Гренландию и Панамский канал. Проводя историческую параллель, Лула напомнил о вторжении парагвайского диктатора Солано Лопеса в Бразилию, Аргентину и Уругвай в XIX веке и подчеркнул, что в мире много безрассудных лидеров.

«Прямо сейчас американский президент хочет забрать Гренландию, Канада станет его штатом, он хочет забрать Панамский канал. Где мы?» — сказал Лула.

По его словам, фрегат, спущенный на воду, — это не просто корабль, а символ начала пути к настоящему суверенитету. Политик подчеркнул, что Бразилия должна взять на себя ответственность за свою безопасность и быть готовой к любым вызовам.

Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между Бразилией и США после того, как Вашингтон классифицировал местные преступные группировки PCC и CV как террористические организации. Бразильские власти расценили этот шаг как потенциальную угрозу американского вмешательства по аналогии с операцией в Венесуэле.

Церемония в Итажаи была посвящена спуску на воду фрегата «Кунья Морейра» — третьего корабля в рамках программы «Класс Тамандаре», которую бразильские военные считают главным проектом обновления надводного флота за последние десятилетия.

Первый корабль, «Тамандаре», уже включен в состав эскадры. Второй, «Жерониму де Албукерке», проходит морские испытания. Четвертое судно, «Мариз и Баррос», находится в стадии строительства.

Фрегат построен на верфи компании TKMS Brasil Sul в рамках программы, разработанной ВМФ Бразилии в партнерстве с консорциумом Águas Azuis, в который входят TKMS, Embraer и Atech. Проект предусматривает инвестиции более 12 млрд реалов (около $2,3 млрд) и включает строительство, передачу технологий и укрепление бразильской промышленности в оборонном секторе.